Decolar e Shakira se unem para inspirar os brasileiros a Viver Viajando

A Decolar tem o prazer de anunciar uma emocionante parceria com Shakira em sua nova campanha: Sonhar, Decidir, Viajar. Uma colaboração significativa no mundo do turismo e do entretenimento, unindo duas potências com um objetivo comum: inspirar e conectar as pessoas por meio de experiências memoráveis.

“Viagens e música têm o poder de conectar as pessoas, inspirá-las e criar momentos inesquecíveis. Estou muito feliz de celebrar este lançamento ao lado da Decolar”, diz Shakira.

Ao unir forças, Decolar e Shakira celebram suas raízes, exemplificando o espírito empreendedor e a determinação que caracteriza a América Latina, demonstrando que os sonhos podem se tornar realidade. Assim como a Decolar revolucionou a maneira como milhões de brasileiros decidem suas viagens, Shakira desafiou os limites da arte e da música, consolidando-se como uma das artistas mais queridas de todo o mundo com sua música contagiante, tornando-se um ícone.

“Na Decolar, estamos orgulhosos de dar as boas-vindas à Shakira. Suas raízes latino-americanas, sua enorme influência artística e sua admirável visão inovadora e global a tornam a embaixadora perfeita de nossa marca. Juntos, vamos inspirar mais pessoas a viajar e viver experiências inesquecíveis”, diz Alex Todres, diretor-geral da Decolar no Brasil.

Essa nova campanha vai estrear em breve, sendo a marca registrada de uma parceria que promete mobilizar todo o mundo das viagens, reafirmando o compromisso da Decolar de inspirar, conectar e tornar mais ricas as vidas das pessoas.