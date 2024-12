Decisão polêmica da irmã de Fernanda Britto marca velório da influenciadora

A recente morte da influenciadora digital Fernanda Britto gerou uma série de polêmicas, especialmente em relação ao velório da criadora de conteúdo. Sua irmã, Martha Brandão, tomou uma decisão controversa ao restringir a presença de pessoas próximas durante o momento de despedida.

Informações divulgadas pelo youtuber Kadu Pacheco, que era amigo e colaborador íntimo de Fernanda, revelaram que ele não recebeu convite para o velório, o que lhe impediu de se despedir. “Ele expressou sua frustração ao afirmar que nem teve a chance de se despedir”, relatou uma fonte próxima.

Entenda

A controvérsia começou antes do falecimento de Britto, com um anúncio feito por Martha no dia 8 de dezembro, que foi recebido com ceticismo por alguns amigos. Kadu Pacheco e Stéphanie Murta, empresária da influenciadora, alegaram que visitaram Fernanda dois dias após o comunicado e confirmaram que ela estava consciente e se alimentando normalmente. Em suas declarações, mencionaram que a recepção não foi calorosa, com Fernanda supostamente reagindo de forma hostil à visita.

O falecimento de Fernanda Britto foi oficialmente anunciado pela sua equipe no dia 18 de dezembro. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria expressou: “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida Fernanda. Esta é, sem dúvida, a última notícia que nós, da equipe, gostaríamos de compartilhar, mas seguimos comprometidos com a transparência e o respeito que sempre tivemos por todos vocês”.

A situação evidencia não apenas a dor da perda, mas também as tensões familiares e as complexidades das relações pessoais em momentos delicados. As decisões tomadas por Martha Brandão suscitaram debate sobre como lutos e despedidas são geridos entre entes queridos e amigos na era das redes sociais.