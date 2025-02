Debates, workshops e experiências imersivas gratuitas na Casa Une

Localizada no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, a Casa Une anuncia a programação para fevereiro e março com eventos gratuitos que exploram manifestações artísticas e culturais. Entre as atrações, workshops para a comunidade escolar, um clube de leitura, um evento gastronômico sobre drinks e coquetéis e um curso sobre Economia Verde e Sustentabilidade. Destaque especial para a exposição fotográfica assinada pelo jornalista, pesquisador e curador de fotografia Eder Chiodetto.

O espaço é o primeiro hub da região a integrar conhecimento, inovação e negócios. Por meio de projetos e atividades abertas ao público, a Casa Une quer proporcionar à comunidade desde formações profissionais a temas como nova economia, ESG, capital social, saúde mental, além de arte e cultura.

Com programação o ano todo, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar, basta acessar a aba de programação no site da Casa Une e se inscrever nos eventos desejados.

Confira os detalhes de cada atração:

“Bebidas contam histórias” com Daniel Benevides

Quando: 19 de fevereiro às 19h30

O jornalista e colunista da Folha de S. Paulo, Daniel Benevides, conduzirá a atividade combinando boas histórias e mixologia. As atividades propõem uma imersão nos segredos dos drinques, explorando suas histórias e significados culturais.

Clube de Leitura e Lançamento de Livro com Rogério Duarte

Quando: 12 de março às 19h30 – encontros mensais

O escritor e professor Rogério Duarte conduzirá o Clube de Leitura. Ao longo do semestre, quatro livros serão lidos: Dom Quixote, A volta ao mundo em 80 dias, Frankenstein e Mobydick.

Professor de Língua e Literatura há 26 anos, Duarte foi jurado do Prêmio Jabuti, o mais prestigiado prêmio literário do país, nos anos de 2017 e 2018. Atualmente, é Secretário Geral da União Brasileira de Escritores. Como escritor, publicou Carta ao Meu Pai (Editora Chiado, 2017) e Contos de Elevação e Desapontamento (Editora Scortecci, 2019).

Diálogos Casa Une – Economia Verde

Quando: 19 de março, às 19h30

A primeira edição do Diálogos Casa Une de 2025 traz como tema a Economia Verde. Destinado a quem deseja compreender as transformações globais e desenvolver competências para atuar em prol de um futuro mais sustentável. Esse encontro terá uma abordagem voltada à realidade brasileira e entorno da Casa Une, trazendo especialistas do mais alto nível para debater temas como empreendedorismo sustentável, gestão de recursos naturais e transição para uma economia de baixo carbono.

O objetivo do “Diálogos Casa Une” é fomentar a troca de ideias e a construção de plataformas que promovam desenvolvimento social e econômico em toda a comunidade da Zona Norte de São Paulo.

Workshops para a comunidade escolar

Quando: 15, 22 e 29 de março, às 9h e demais meses

Durante todo o ano, a Casa Une também promoverá uma série de workshops voltados aos professores, pais e alunos da comunidade escolar, que acontecerão aos sábados, sempre às 9h da manhã, presencialmente. O evento tem como objetivo promover a aprendizagem por meio da interação e da prática. No dia 15, professores poderão aprimorar seus conhecimentos com o programa “Trilhas do Saber”, que trará temas como língua portuguesa, literatura, leitura, ciências e matemática. No dia 22, um encontro especial para os pais discutirá os desafios da educação de filhos no mundo contemporâneo com tecnologia e uso de telas, mostrando os cuidados com diversidade, inclusão e pressão social. Já no dia 29, os jovens terão a oportunidade de explorar o universo geek e a cultura pop em um evento interativo que abordará os principais elementos dessa cultura: games, quadrinhos, séries, filmes e mais.

Exposição Eder Chiodetto – fotografias

Quando: a partir de 28 de março, às 19h

Para finalizar o mês de março em grande estilo, a Casa Une será palco de uma exposição especial do fotógrafo Eder Chiodetto, com uma seleção de suas obras mais impactantes. O paulistano é mestre em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou como repórter-fotográfico, editor e crítico de fotografia no jornal Folha de S.Paulo e, atualmente, é jornalista, professor, curador e pesquisador de fotografia. Como curador independente realizou, desde 2004, mais de 80 exposições no Brasil e no exterior. Chiodetto é também o curador do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM-SP desde 2006 e fundou o Ateliê Fotô em 2011.

VideoCast Casa Une No Ar

Quando: às terças-feiras, das 9h30 às 9h45

Para quem não puder acompanhar as atividades presenciais, a Casa Une leva o debate para o ambiente digital com o VideoCast Casa Une No Ar. Sob o comando de Natalia Castan, CEO do Grupo Unite e da Une.cx, e do professor Jair Marcatti, curador da Casa, a série destaca a trajetória e o impacto de grandes empresários e empresárias brasileiras, trazendo reflexões sobre negócios e inovação. Entre fevereiro e março, os episódios vão explorar as contribuições de lideranças como Luiza Helena Trajano, Ana Fontes, Walter Moreira Salles, Eufrásia Teixeira Leite, Vittorio Fasano e Adma Jafet. Os episódios vão ao ar às terças-feiras, das 9h30 às 9h45, no YouTube (@casa_une) e nas principais plataformas de streaming.

Casa Une

Endereço: Rua Major Dantas Cortez, 84, Tucuruvi – São Paulo

Próximo ao metrô Tucuruvi.