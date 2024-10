Debate em Manaus tem intimidação e discussão sobre aliança com Tarcísio contra Zona Franca

Em debate antecipado na emissora afiliada da TV Globo, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que seu oponente nas urnas, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), aliou-se ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), contra a Zona Franca de Manaus.

Neto respondeu negando ter atuado contra a Zona Franca no Congresso Nacional e fez acusações de corrupção ao adversário.

O debate foi realizado na noite desta quinta-feira (24) pela Rede Amazônica, um dia antes dos debates previstos com os candidatos que estão no segundo turno das eleições municipais no país. Os últimos debates antes da votação ocorrerão nesta sexta-feira (25), e os eleitores vão às urnas no domingo (27).

Em Manaus, a cidade mais populosa da Amazônia, com 2 milhões de moradores, disputam o segundo turno o prefeito David Almeida, que tenta a reeleição, e Capitão Alberto Neto, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No primeiro turno, Almeida obteve 32,16% dos votos válidos. Neto, 24,94%.

Os dois candidatos são do campo da direita e buscaram se distanciar do governador do Amazonas, o bolsonarista Wilson Lima (União Brasil).

No primeiro turno, o candidato do governador, Roberto Cidade (União Brasil), terminou a disputa em quarto lugar. Ele é deputado estadual e presidente da Assembleia amazonense.

O candidato do presidente Lula (PT), o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), ficou apenas em quinto lugar no primeiro turno, com 6,03% dos votos.

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) foi o terceiro mais votado e declarou apoio a Capitão Alberto Neto no segundo turno.

Ainda no começo do debate, Almeida questionou a Neto: “Por que você sempre votou contra a Zona Franca? Por que se aliou ao governador de São Paulo, que é nosso principal inimigo do polo industrial? Por que tem votado reiteradamente contra os trabalhadores do polo?”

A Zona Franca de Manaus atrai empresas, especialmente da área de tecnologia e mobilidade, por meio de concessões de incentivos fiscais.

O deputado bolsonarista respondeu: “Eu votei contra a Zona Franca…” Para depois corrigir, em meio a risadas do oponente: “Calma, fique nervoso não. Eu votei contra a reforma tributária porque vai prejudicar a prefeitura. Vai criar o maior imposto do mundo, é ruim para a Zona Franca de Manaus.”

O embate teve trocas de acusações e momentos mais tensos, quando o candidato bolsonarista -que é policial militar- se posicionou próximo ao prefeito, de forma a intimidar a resposta dada. A movimentação pelo cenário era permitida, mas o debate precisou ser interrompido.

Segundo Almeida, Neto representa os interesses da indústria de São Paulo e é “aliado do lobby paulista para acabar com os empregos em Manaus”. “Ele é um infiltrado para tirar emprego do manauara.”

O candidato bolsonarista afirmou ter se postado próximo ao prefeito para mostrar que “aqui é a polícia, ali é a corrupção”. “Sou policial, prendi os maiores traficantes da nossa cidade.”

Segundo o candidato do PL, Almeida “tem projeto de poder com Omar e Eduardo Braga”. “Ele está ao lado de Lula, deixou Bolsonaro porque [o então presidente] não foi reeleito.”

Durante a campanha à reeleição, Almeida teve o apoio de aliados do presidente Lula, como os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM).