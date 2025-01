DEATH NOTE Killer Within recebe nova atualização

A Bandai Namco anunciou a chegada de novos conteúdos para DEATH NOTE Killer Within. A atualização inclui o novo personagem, Mello, a Trilha de Personalização Vol. 3 e novidades para melhorar a experiência dos jogadores.



Como o primeiro jogo baseado na série de anime mundialmente popular, DEATH NOTE Killer Within captura a premissa mística da série, na qual o poder de um caderno pode trazer a morte a qualquer pessoa cujo nome esteja escrito nele, reimaginando o conceito como um emocionante jogo de dedução social para 10 jogadores.

Nessa nova função, Mello fará o que for preciso para eliminar Kira. Os jogadores podem eliminar jogadores suspeitos sem o Death Note em seu alcance, fazendo com que as vítimas de Mello morram do que parece ser um ataque cardíaco ou um tiro, com seus atos sendo camuflados como o julgamento de Kira.



Como Mello não pertence nem à Equipe Kira, nem à Equipe L, os jogadores devem vencer eliminando Kira antes que Kira julgue L ou L prenda Kira. A nova função de Mello acrescenta um elemento interessante ao jogo: se Mello prender Kira ou um seguidor de Kira, o Death Note e as identificações não serão apreendidos.



DEATH NOTE Killer Within é um jogo de dedução social on-line no qual os jogadores devem determinar em quem podem confiar. Os jogadores podem assumir um dos cinco papéis: Kira, Seguidor de Kira, L ou Investigador e agora Mello, cada um com características únicas.



Com cada função atribuída, os jogadores podem desenvolver uma variedade de estratégias de alto risco para se adaptar a partida. Em seguida, eles devem descobrir as identidades uns dos outros para eliminar L ou tomar o Death Note de Kira.



O jogo apresenta cross-play para até 10 jogadores e oferece diversas formas de personalização.



DEATH NOTE Killer Within está disponível para PlayStation®4, PlayStation®5 e PC via STEAM® nas edições Padrão e Especial.

Para mais informações sobre o jogo ou outros produtos da Bandai Namco Entertainment America Inc., acesse o site oficial.