Dead Fish, Oficina G3 e Roland Grapow confirmados no Franco do Rock/Galeria Rock Fest

O Franco do Rock em parceria com o Galeria Rock Fest será um evento gratuito realizado nos dias 20 e 21 de julho na cidade de Franco da Rocha (SP). A produção confirmou as bandas Dead Fish e Oficina G3, além dos artistas Roland Grapow e Ciça Moreira no line-up.

Os capixabas do Dead Fish, famosos por hits como “Queda Livre” e “Você”, se apresentarão no sábado, 20 de julho, comemorando o lançamento do novo álbum “Labirinto da Memória”. No mesmo dia, o Spine Shiver também se apresentará, trazendo sucessos como “Nightsong” e “The Concil”. Já o Oficina G3, celebrando o clássico “Humanos” com uma turnê que revisita os grandes sucessos da carreira, tocará no domingo, 21 de julho.

A jovem promessa Ciça Moreira, conhecida por músicas como “Anticorpos” e “Mentira Favorita”, também se apresentará no domingo. O guitarrista alemão Roland Grapow, ex-integrante do Helloween, fará uma participação especial no show do Golpe de Estado, também no dia 21.

Com esses anúncios, o Franco do Rock, que conta com o apoio da Prefeitura de Franco da Rocha e galeria do rock confirma os principais headliners para os dois dias:

-20 de julho, sábado: Dead Fish, John Wayne, Sujera, Spine Shiver

-21 de julho, domingo: Oficina G3, Banda AL9, Golpe de Estado (com participação de Roland Grapow), Ciça Moreira

Os shows acontecerão no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, que tem capacidade para cerca de 50 mil pessoas. A expectativa é que o festival se torne o maior do interior de São Paulo nos gêneros hard rock e heavy metal. O endereço do parque é R. Joaquim Nunes Pereira, 400 – Centro, Franco da Rocha – SP.

Bandas Locais

O Festival Franco do Rock Fest também dará espaço às bandas locais, com diversas atrações confirmadas, incluindo Operador, Audiozumb, Breu, Kalterium, Retaliador, Face of Metal, Rodolfos, Man in the Case, This Lizzy, Insulto, Curvo Society, Jump, Hariel Importi e Banda, Shock Térmico, Músicos P/Acampamentos, 1001 Doses, Amarelo 7, Barato da Basileia, Gatos Feios, Vila do Refúgio, Leo Rocker and the Old Boys, Sunrise, Sidren, A Pedra do Reino Animal, Fibonattis, Wareign, Evil Sense, Os Egoístas, Coristas de Rock e algumas bandas convidadas como Skin Culture, Astrea e João da Nica.

Estrutura e Atrações

O festival contará com dois palcos e mais de 40 bandas de diferentes estilos de rock, além de artistas locais. Os fãs poderão desfrutar de uma variedade de atrações, como exposição de carros tunados e carros antigos, lojas da Galeria do Rock, competições de skate e basquete, batalhas de rima, apresentações de hip hop e palestras sobre música e mercado. A praça de alimentação oferecerá diversas opções culinárias, com destaque para cervejas artesanais. Haverá também uma área de camping disponível para os participantes que desejarem aproveitar ao máximo o fim de semana, para usar a area de camping é nessessario cadastro no link.

Produção do festival

Secretaria de cultura de Franco da Rocha

Carimbo Cultural

Cartel Eventos BR

Natividade eventos