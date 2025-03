De motores a megafrotas: o Brasil acelera rumo ao futuro do transporte

A Iveco alcançou um marco histórico em suas operações comerciais no Brasil com a venda de 160 unidades do pesado S-Way para a Transzilli. A transação, que gerou mais de R$ 100 milhões para a montadora, representa a maior negociação do modelo em um único pedido desde o seu lançamento, em 2023. Equipado com o motor Cursor 13, da FPT Industrial, está disponível em três versões: 4×2, 6×2 e 6×4, com potências que variam de 480 a 540 cavalos. Os veículos contam com o sistema de conectividade Iveco On, que permite a gestão de frotas, manutenção e serviços. “O S-Way segue ampliando sua participação em um mercado estratégico. Estamos transformando o cenário do setor no país por meio de tecnologia e conectividade, que fazem parte do pacote de soluções que nosso caminhão oferece, impactando diretamente no custo total de propriedade para o cliente”, comemora Marcio Querichelli, presidente da Iveco para a América Latina. “A gestão eficiente do consumo de combustível e o desempenho nas estradas garantem que o S-Way ofereça uma boa relação custo-benefício, algo essencial para otimizar nossas operações e reduzir custos operacionais”, explica Osvaldo Zilli, CEO da Transzilli.

Questão de segurança

Divulgação

O roubo de cargas segue sendo um dos desafios mais críticos para o transporte rodoviário de cargas no Brasil, impactando diretamente empresas, consumidores e a economia nacional. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), apesar da queda no número de ocorrências nos últimos anos, os prejuízos financeiros continuam sendo alarmantes. Em 2024, foram registrados 10.478 roubos em todo o país, uma redução de 11% em relação a 2023 e de 59,6% em comparação a 2017. No entanto, o valor das mercadorias subtraídas aumentou 21% em um ano, chegando a R$ 1,21 bilhão, evidenciando que os criminosos estão cada vez mais estratégicos e focando em cargas de alto valor. Diante desse cenário, empresas do setor têm adotado estratégias para mitigar os riscos e garantir a segurança de suas operações, investindo em prevenção, monitoramento em tempo real e atuação em rede. “É necessária uma ação conjunta entre transportadoras, entidades de classe e órgãos públicos para coibir o avanço da criminalidade e criar um ambiente mais seguro para toda a atividade logística. Nossos motoristas passam por treinamentos contínuos sobre segurança, comportamento em situações de risco e acionamento de protocolos emergenciais. Temos um sistema de rastreamento avançado, com telemetria integrada e sensores inteligentes que detectam mudanças bruscas de trajeto ou paradas não programadas. Utilizamos também bloqueadores remotos que permitem imobilizar o veículo em caso de tentativa de roubo”, explica Gislaine Zorzin, diretora Administrativa da Zorzin Logística.

Para adaptar os elétricos

Divulgação

A Mercedes-Benz do Brasil ampliou o Centro de Customização (CTC) da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para passar a receber caminhões e ônibus elétricos. Graças ao trabalho feito pelo CTC, os clientes já recebem o veículo customizado de fábrica, com suporte especializado nas modificações. Nos últimos nove anos, o CTC realizou a transformação de 15 mil veículos, entre caminhões e ônibus, incluindo versões para o mercado internacional. Atualmente, 85% das customizações são de caminhões e 15% de chassis de ônibus. Com a ampliação, a expectativa é manter a produção em cerca de 80% para o mercado interno, 15% para América Latina e 5% para o Exterior. Setores como mineração, madeireiro, construção e transporte de bebidas são os que mais puxam as vendas de caminhões customizados. Já no caso dos ônibus, as maiores solicitações envolvem micros e articulados. “Com a ampliação, temos potencial para dobrar a capacidade produtiva. Dessa forma, reduziremos o tempo da operação e, consequentemente, atenderemos mais rapidamente às demandas dos nossos clientes”, explica Erica Daumichen, vice-presidente de Operações de Caminhões e Agregados da Mercedes-Benz do Brasil.

Renovação de frota

Divulgação

A Parvi Transportes/RCR, uma das principais operadoras de transporte das regiões Norte e Nordeste do Brasil, e pertencente ao Grupo Parvi, está renovando sua frota com 212 novos ônibus Marcopolo, dos modelos rodoviários Paradiso 1800 Double Decker e Ideale 800, e micro-ônibus Senior na versão fretamento. A maior parte dos veículos, 154 unidades, já foi entregue e está sendo utilizada em operações da Vale nas cidades de São Luís, no Maranhão, e Parauapebas, no Pará. Foram 98 unidades do Ideale 800 e 56 do Senior. Os demais 50 Ideale 800 serão entregues até abril, assim como os oito Paradiso 1800 DD. Os 148 novos Ideale 800 têm 12,7 metros de comprimento e 48 poltronas executivas, com sistema de reclinação pneumática, cintos de segurança de três pontos com sinalização sonora e luminosa de utilização e tomadas USB. Os 56 micros Senior têm 9,2 metros de comprimento, com 31 poltronas com sistema de reclinação pneumática, cinto de segurança de três pontos, sinalização sonora e luminosa de utilização e tomadas USB.