Davi Alcolumbre é reeleito presidente do Senado e recebe apoio de Lula e Bolsonaro

O senador Davi Alcolumbre, representante do União Brasil pelo Amapá, recebeu congratulações por telefone dos principais líderes políticos do país, logo após ser reeleito para a presidência do Senado em sua segunda gestão. Entre os interlocutores estavam o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.

A cerimônia de sua eleição foi marcada por um clima de festividade, com outros senadores parabenizando Alcolumbre no plenário. Em um momento especial, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), entregou um celular ao senador para que ele pudesse falar diretamente com Lula. Essa conversa breve foi seguida por uma outra ligação, desta vez com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), confirmando a interação com o ex-presidente.

Após as conversas, ao ser indagado sobre o conteúdo do diálogo com Lula, Alcolumbre destacou: “Falou que está tudo tranquilo”. Essa afirmação sugere um tom positivo nas relações entre os líderes, indicando um possível alinhamento político.

Em complemento às felicitações pessoais, o presidente Lula divulgou uma nota oficial congratulando Davi Alcolumbre pela nova presidência. Na mensagem, o petista enfatizou a importância da colaboração entre as instituições para o crescimento do país. “Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, afirmou Lula.