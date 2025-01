Conta de Jair Bolsonaro no X é Hackeada pela Segunda Vez em uma Semana

Na última quinta-feira (30), o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, sofreu um novo ataque cibernético, apenas sete dias após a primeira violação. A informação foi confirmada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que é filho do ex-presidente.

Durante a invasão, foram publicados textos relacionados a criptomoedas, reproduzindo o mesmo estilo e imagens da invasão anterior, que envolvia o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As postagens fraudulentas foram rapidamente removidas da conta do ex-mandatário brasileiro.

Carlos Bolsonaro informou que medidas de segurança foram aprimoradas desde o último incidente e que ele está em comunicação com a equipe do X, de Elon Musk, para restaurar o acesso normal à conta. Em tom irônico, ele comentou sobre a situação: “Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Estou em contato com o X para restabelecer a normalidade. Parece que as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Informaremos assim que a conta estiver normalizada”.

Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do Presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2025

As postagens indevidas continham mensagens afirmando que a criptomoeda simbolizaria orgulho, liberdade e força do povo brasileiro. Alguns seguidores do ex-presidente relataram terem sido bloqueados de seu perfil após denunciarem a invasão.

Antes das mensagens fraudulentas serem publicadas, o perfil compartilhava conteúdo relacionado a uma reportagem sobre um deputado esloveno que propôs Elon Musk para o Prêmio Nobel da Paz, além de discutir a recente alta das taxas de juros pelo Banco Central sob a liderança de Gabriel Galípolo e compartilhar informações relevantes de aliados políticos.