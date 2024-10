Datena prevê volta à TV, diz que não apoiará ninguém no 2º turno

Ao votar neste domingo (6), o apresentador e candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) perguntou ao vice, José Aníbal, qual era o número da chapa.

“Ih, votei na Tabata”, emendou ele, no local de votação, no Morumbi, zona sul da capital paulista. O apresentador da Band negociou uma formação de chapa com Tabata Amaral (PSB-SP), antes do PSDB lançá-lo à prefeitura.

Datena afirmou que reencontrar a urna foi uma viagem no tempo. “Não voto desde a primeira eleição do Lula [em 1989]. Justifiquei em todas as outras, não tenho culpa nenhuma em todas as atrocidades que aconteceram depois.”

O apresentador disse que apoiará ninguém em caso de segundo turno. “Ninguém me apoiou.”

Ele pretende retornar à televisão após o segundo turno. Pediu ainda que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) regule a atuação de influenciadores que se candidatem a cargos eletivos, como é o caso de Pablo Marçal (PRTB).

“É injusto que nós jornalistas e pessoas da televisão tenhamos de abdicar de nossos papeis, e os influenciadores possam seguir se comunicando com milhões.”