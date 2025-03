Datena elogia decisão de Gusttavo Lima sobre carreira política

O apresentador José Luiz Datena expressou seu apoio à decisão do cantor Gusttavo Lima de não participar da corrida presidencial nas eleições de 2026. Durante a transição entre os programas Fofocalizando e Tá na Hora, exibidos pelo SBT, Datena comentou sobre as implicações da política e sua própria experiência negativa ao se envolver no setor.

Datena destacou que a escolha do sertanejo foi acertada, lembrando-se de suas próprias desilusões no âmbito político. “Eu me ferrei grandão”, afirmou, referindo-se à sua candidatura frustrada à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Em suas declarações, o apresentador elogiou a decisão de Gusttavo Lima, afirmando que “ele fez a melhor coisa da vida dele” ao optar por se afastar da política. Datena, que confessou ter sido um “campeão mundial de desistência” ao longo de sua trajetória, explicou que não tinha ideia do quão complicado seria entrar nesse meio. “Deixa a política para os políticos; eles que façam bom proveito dela e que se tornem representantes à altura do povo brasileiro”, ressaltou.

Ele também enfatizou a falta de confiança que o eleitorado brasileiro tem em figuras que não vêm do cenário político tradicional. “Dificilmente o povo brasileiro confia em alguém fora da política, com raras exceções. Para conquistar essa confiança, é preciso participar de várias eleições”, argumentou.

A conversa continuou com uma análise comparativa entre a carreira musical de Gusttavo Lima e sua hipotética atuação como presidente. Datena não hesitou em afirmar: “Como cantor ele é maravilhoso; como presidente, ele não chegaria nem perto do que é no palco”.

Refletindo sobre sua própria trajetória política, Datena admitiu que sua performance nos debates não correspondeu às suas expectativas iniciais. “Ainda bem que eu não fui eleito. Eu seria engolido pelo sistema atual”, concluiu.