Data de assassinato de Lula e Alckmin teria sido marcada para 15 de dezembro de 2022, segundo fontes

Em 15 de dezembro de 2022, a Polícia Federal identificou uma data crítica em que estaria planejado um atentado contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin. No referido dia, Lula encontrava-se em São Paulo, envolvido em uma cerimônia com catadores de materiais recicláveis, enquanto Alckmin estava em Brasília, participando de uma reunião com governadores em um hotel.

Os eventos que antecederam essa data foram marcados por tensões na capital federal. Em 12 de dezembro, múltiplos ataques ocorreram em Brasília, perpetrados por um grupo que mantinha acampamento em frente ao Quartel General do Exército. Este grupo clamava por uma intervenção militar para impedir a posse de Lula como presidente.

Investigações subsequentes sugeriram uma possível ligação entre os atos ocorridos em dezembro e um plano mais amplo. Com a deflagração da Operação Contragolpe, a Polícia Federal busca esclarecer se há conexões diretas entre o intento de assassinato dos líderes eleitos e os episódios violentos dos dias 12 e 24 daquele mês.

Conforme apurações da PF, a organização criminosa envolvida elaborou um esquema detalhado que incluía a utilização de armas altamente letais e possíveis métodos de ataque como explosivos ou envenenamento.

No contexto da tentativa de atentado, Lula estava em São Paulo no evento Expocatadores, realizado no Armazém do Campo. Este evento reuniu representantes do cooperativismo solidário e catadores do Brasil e de países como Chile, Argentina, Colômbia e Panamá.

Simultaneamente, Alckmin participava do evento Pacto pela Aprendizagem no B Hotel em Brasília. O encontro foi promovido pelo movimento Todos pela Educação e pela Unesco, reunindo diversos governadores para discutir estratégias educacionais.

A investigação continua a desvendar os detalhes desse plano frustrado, buscando compreender as conexões subjacentes entre os acontecimentos daquele mês conturbado.