Daniele Hypólito revela que quase morreu após infecção

Recentemente, Daniele Hypólito, compartilhou no BBB 25 sua experiência de saúde que a levou a refletir sobre a fragilidade da vida. Durante um período em que acreditava estar lidando com sintomas de dengue, sua condição se agravou e ela foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção renal provocada por bactérias.

A artista relatou: “Relaxei um pouco só depois de 2023, quando estive muito doente. Foi então que comecei a perceber a vida sob uma nova perspectiva. Eu pensei: ‘quase que eu morri’.” Esta revelação destaca o impacto profundo que a doença teve em sua vida.

Complicações e Reflexões Sobre a Fragilidade da Vida

Daniele explicou que sua saúde começou a deteriorar-se após o surgimento de uma infecção, que inicialmente parecia ser apenas uma virose comum. Ela mencionou que o local onde trabalhava tinha acúmulo de água, o que poderia ter contribuído para seu quadro. A artista enfatizou a gravidade da situação, afirmando que a infecção quase evoluiu para uma septicemia.

Além disso, Daniele revelou que a infecção prejudicou seu sistema imunológico, levando ao desenvolvimento de outras complicações de saúde, como uma sinusite mal tratada, que por pouco não se transformou em meningite bacteriana. Esses episódios ressaltam os riscos associados a condições de saúde aparentemente comuns, mas potencialmente perigosas.

No cenário atual, Daniele e seu irmão Diego estão enfrentando um paredão no reality show em que participam, competindo contra as duplas Vitória/Mateus e Raissa/Edilberto. A luta pela sobrevivência no jogo se torna ainda mais significativa à luz de suas recentes experiências pessoais.