Daniel Jobim & Kell Smith se apresentam no Sesi Sorocaba com o show ‘Tributo a Elis & Tom’

Os saudosos fãs de Elis Regina e Tom Jobim podem se preparar para viver fortes emoções com o show “Elis & Tom”. O histórico álbum que deu nome à turnê completa 50 anos com uma celebração especial que reúne nos palcos os artistas Daniel Jobim e Kell Smith em uma grande homenagem. Considerado um divisor de águas na história da música brasileira, a união da cantora Elis Regina e Tom Jobim, dois artistas de influências musicais diferentes, consolidou as potências da MPB e da Bossa Nova juntos. Por isso, a escolha de Daniel Jobim e Kell Smith para esta homenagem não foi à toa.

Carregando no sobrenome a história de um dos maiores compositores, cantores, pianistas e violonistas da bossa nova e da MPB, Daniel Jobim é neto de Tom e segue os passos do avô na carreira musical com excelência. Kell Smith por sua vez, mesmo tendo nascido após a morte de Elis Regina, em 1982, se apaixonou pelo legado deixado pela artista quando ainda era criança aos 12 anos de idade. Sua potência vocal, afinação e lindas interpretações a tornaram a artista perfeita para dar rosto e voz a esta homenagem. A celebração deste álbum é a oportunidade de ver os talentosos cantores em mais do que uma turnê de celebração, mas em uma festa nostálgica, histórica e muito envolvente.

SERVIÇO

Local: Espaço de Eventos do Centro Cultural Sesi Sorocaba – Rua José Miguel, 311, Jd. Paulistano

Data e horário: 03 de agosto, sábado, às 20h

Classificação: Livre

Informações: Ligue (15) 3388-0419 / 3388-0420 / 3388-0428 / 3388-0450

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no MEU SESI. O ingresso tem validade até 10 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 10 minutos antes do início do espetáculo.