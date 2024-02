Dani Calabresa, Deolane Bezerra e Lexa curtem segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Camarote MAR

O segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Camarote Mar, foi marcado pelos shows de Buchecha, Barão Vermelho, Suel e Marcelinho da Lua, além da presença de vários famosos. Deolane Bezerra, Lexa e o namorado Ricardo Viana, Dani Calabresa, Patricia Cardoso e muitos outros estavam entre as celebridades presentes no espaço nesta segunda (12).

Pelo quarto ano, o Camarote MAR chega ao ponto mais nobre da Sapucaí como um dos mais badalados e mantendo os títulos de conforto e inovação. A acústica dos ambientes foi planejada para garantir o isolamento absoluto do som e não permitir que a música interna atrapalhe o desfile e nem que o desfile se misture aos shows.

Em localização privilegiada, posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6, o Camarote MAR garante uma visão sem igual dos desfiles das escolas de samba, e conta ainda com a maior varanda da Sapucaí, com 60 metros de frente e uma das maiores frisas, para ninguém perder nenhum detalhe.

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6

Programação do Camarote MAR

17/02 – Simone Mendes, SIBC, Bateria da Viradouro, DJ RV e DJ Marlboro.

Ingressos à venda em (com taxa de serviço): https://www.ticketmaster.com.br/event/camarote-mar