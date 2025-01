Daíra lança “Nada de Se Matar ou Morrer de Amor”

Unindo o estilo clássico da MPB com a contemporaneidade, a cantora Daíra apresenta seu lado mais romântico em estreia como compositora, após uma história conectada à canções de protesto e à sua efervescente vontade de mudar o mundo. O quarto álbum da cantora, “Nada de Se Matar ou Morrer de Amor”, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (30 de janeiro). A niteroiense, que iniciou sua trajetória musical aos 10 anos, agora dá um passo marcante como compositora. “Peguei uma série de traumas e essa sensação, e transformei tudo em empoderamento. É isso que eu fiz nesse disco, a partir de vivências que me fizeram sentir muito, amar muito e me perceber mulher nesse mundo”, revela Daíra.

O disco conta com a produção musical de Zeca Baleiro, que contribuiu com sua sensibilidade para dar forma às composições de Daíra. “Eu conheci a Daíra por meio do disco ‘Amar e Mudar as Coisas’, em que ela homenageava o Belchior, e achei muito bonito, muito intenso. Algo nela me lembrou a chegada da Cássia (Eller). Um grande amigo em comum, o Alexandre Valentim, empresário da Elba Ramalho, sempre falava que precisava fazer alguma coisa com essa menina, um talento e tal… e eu fui prestando atenção nela e vendo que realmente tinha uma voz muito pessoal, muito peculiar… E quando eu falo voz, eu falo tudo, de estilo, de pegada, de modo de cantar. Depois fui descobrir o lado compositor dela e fiquei mais encantado ainda. Por isso a convidei para produzir seu disco, que é o primeiro autoral”, relembra Zeca Baleiro.

Daíra e Baleiro anunciaram o lançamento do álbum com o single em parceria “Pra Sentar Num Bar”, que cantam juntos. Entre os destaques, “Nada de Se Matar ou Morrer de Amor” ainda tem duetos de Daíra com Andréa Bak em “Deus é Mulher”, com Lola Parda (da dupla argetina Perotá Chingó) e Lucas Fidelis em “Corazón de Piedra” e, direto do grupo Bala Desejo, com Zé Ibarra ⁠⁠em “Little Gipsy”. E traz parcerias de Daíra com Andréa Bak, Carluiz Saboia, Diana Manacá, João Mantuano, Lola Parda, Lucas Fidelis e Zeca Baleiro.

“Nada de Se Matar ou Morrer de Amor” é um trabalho visceral e íntimo, fruto de mais de um ano de dedicação. “Junto com a visão atenta do Zeca sobre o que poderia ser esse disco – e o que se tornou –, apresento minha primeira obra com palavras e melodias que nasceram de mim. Com a minha melhor voz, na minha melhor fase, considero que estou nascendo junto com esse disco, porque nasce também uma nova compositora. Muito prazer, eu me chamo Daíra e o meu disco se chama ‘Nada de Se Matar ou Morrer de Amor’”.

Disponível nas plataformas digitais no dia 30 de janeiro: https://onerpm.link/nadadesemataroumorrerdeamor

Daíra | Nada de Se Matar ou Morrer de Amor

1.⁠ ⁠⁠Manhã de Inverno (Carluiz Saboia e Daíra)

Daíra – voz, vocais e violão

Adriano Magoo – piano

Zeca – assovio

Alexandre Fontanetti – filtros

Pedro Luz – baixo

2.⁠ ⁠⁠Nada de se Matar ou Morrer de Amor (Daíra)

Daíra – voz

Swami Jr. – violão 7 cordas

Allan Abbadia – trombone

3.⁠ ⁠⁠Pra sentar num bar (Daíra e Zeca Baleiro) feat. Zeca Baleiro

Daíra – voz, vocais e violão

Zeca Baleiro – voz, violão e percussão

Alexandre Fontanetti – guitarra

Pedro Luz – baixo

Adriano Magoo – acordeon

4.⁠ ⁠⁠Garfo e Sopa (Daíra e Zeca Baleiro)

Daíra – voz e pandeiro

Adriano Magoo – piano

Neymar Dias – baixo acústico

5.⁠ ⁠⁠Corazón de Piedra (Daíra, Lucas Fidelis, Lola Parda, Augusto Feres)

feat. Lola Parda e Lucas Fidelis

Daíra – voz

Lola Parda – voz

Lucas Fidelis – voz

Alexandre Fontanetti – violões e arranjo

6.⁠ ⁠⁠Como Frida Kahlo não me Calo (Daíra e Diana Manacá)

Daíra – voz, vocais e violão

Zeca Baleiro – violão

Pedro Luz – baixo

Rogério Delayon – guitarra

Jota Erre – bateria

Kuki Stolarski – percussão

7.⁠ ⁠⁠Parece Paz (Daíra)

Daíra – voz, vocais e violão

Pedro Luz – baixo

Rogério Delayon – guitarra

Kuki Stolarski – bateria e percussão

8.⁠ ⁠⁠ Guitar Hero (Too much too little) (Daíra, Zeca Baleiro e Lucas Fidelis)

Daíra – voz e violão

Rovilson Pascoal – guitarra e synth

9.⁠ ⁠⁠Deus é Mulher (Daíra e Andréa Bak) feat. Andréa Bak

Daíra – voz

Andréa Bak – voz

Adriano Magoo – piano

Jota Erre – bateria e percussão

Fernando Nunes – baixo

Otávio Nestares – trompetes

Pedro Cunha – Arranjo de trompetes

10.⁠ ⁠⁠Little Gipsy (João Mantuano e Daíra) feat. Zé Ibarra

Daíra – voz

Zé Ibarra – voz

Tuco Marcondes – violões

Alexandre Fontanetti – violão

Pedro Cunha – piano e synths

11.⁠ ⁠Quem vem de lá (Daíra e Zeca Baleiro)

Daíra – voz, vocais e violão

Neymar Dias – baixo acústico

Jota Erre – bateria e percussão

Tami Uchoa – coro

Karina Salles – coro

Raquel Tobias – coro

Roberta Oliveira – coro

Produzido por Zeca Baleiro

Gravado por Alexandre Fontanetti e Pedro Luz, no estúdio Space Blues (SP)

Mixado e Masterizado por Alexandre Fontanetti