DAF acelera no Brasil: caminhões vocacionais para todos os terrenos

Em 2024, a DAF ocupou a quinta posição no ranking brasileiro de vendas de caminhões – emplacou 9.624 unidades, um crescimento de 15,4% sobre as 8.344 vendidas em 2023, ficando com 7,88% do mercado nacional. Este ano, as vendas dos modelos produzidos na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, continuam embaladas, com destaque para os caminhões da Linha Vocacional, bem avaliados por transportadoras e motoristas que participaram de testes em operação.

Com foco nos segmentos de mineração, construção e setor florestal, os caminhões da marca holandesa que fazem parte da expansão do portfólio da linha CF passaram por testes com clientes em várias aplicações. “Os testes em campo demonstraram que esses caminhões entregam não apenas desempenho superior mas também mais disponibilidade e confiabilidade. Estamos confiantes de que essa nova linha fortalecerá a nossa presença em segmentos estratégicos”, comemora Luis Gambim, diretor Comercial da DAF Brasil.

Divulgação

Para operações severas nas minas, o CF Mineração conta com o motor Paccar MX-13 de 480 cavalos, e se destaca pelos freios auxiliares: freio-motor de 490 cavalos e Intarder de 1.170 cavalos. A suspensão foi projetada para cargas pesadas, com lâminas dianteiras para dez toneladas por eixo e suspensão traseira parabólica para 38 toneladas. O sistema de admissão de ar com duplo ciclone amplia a eficiência em ambientes com alta presença de poeira. O vidro traseiro, item opcional, auxilia nas operações de basculante, ampliando o campo de visão e proporcionando mais segurança durante as manobras.

Divulgação

“A nossa operação tem condições bem exigentes, e o veículo tem correspondido tanto na potência para as subidas quanto na estabilidade e no controle nas descidas. O sistema de freios nos dá uma boa condição de descer mesmo com o caminhão carregado, o que é essencial para as nossas operações”, destaca Ricardo da Silva Ribeiro, supervisor de Transportes da TSL, de Sarzedo, em Minas Gerais.

Destinado ao segmento madeireiro, o CF Florestal destaca-se pelo escape vertical e pela preparação para reboque e conexões. Também equipado com o motor Paccar MX-13 com 480 cavalos de potência e freio-motor de 490 cavalos, o veículo é indicado para aplicações nas culturas canavieiras, com possibilidade para reboque e guindaste. A suspensão traseira trapezoidal, com capacidade para 32 toneladas, garante estabilidade em terrenos acidentados. O engate para reboque tipo “boca de lobo”, acoplado a uma travessa traseira reforçada, assegura durabilidade e força em reboques pesados, ideal para grandes operações.

Divulgação

“O CF Florestal é um veículo forte, robusto e econômico. O consumo dele é altamente eficiente, o que impacta diretamente nos nossos custos operacionais. Ele está atendendo muito bem às necessidades da nossa operação”, avalia Paulo Jukoski, gestor de Logística da Águia Florestal, de Ponta Grossa, no Paraná.

Já o CF Construção tem chamado a atenção pela performance e pelo conforto da Day Cab, cabine sem leito desenvolvida para jornadas diárias em ambientes de trabalho pesado. Com motor Paccar PX-7 de 310 cavalos de potência e freio-motor de 245 cavalos, o modelo está apto a suportar operações exigentes em grandes canteiros de obras. A suspensão traseira reforçada, com capacidade para até 21 toneladas, proporciona segurança e estabilidade em operações pesadas, garantindo robustez e confiabilidade.

Divulgação

“O controle de tração é essencial para nós, que atuamos em terraplanagem e enfrentamos terrenos desafiadores. Os itens de conforto, como regulagem de banco e volante escamoteável, ajudam a reduzir o cansaço do motorista durante a jornada de trabalho”, compartilha Alex Ferreira Gonçalves, motorista do Grupo Arena, de Ponta Grossa, no Paraná.