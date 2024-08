DAF entrega caminhão 40 mil e setor avança na sustentabilidade

A DAF Caminhões celebra a entrega do caminhão de número 40 mil fabricado no Brasil. Produzido na fábrica da marca holandesa inaugurada em 2013 em Ponta Grossa (PR), o modelo é um XF 6×2, equipado com motor de 530 cavalos, que figura entre os dez veículos pesados mais vendidos no país em 2024 e fará parte da frota da Theo Transportes. “Este momento histórico reforça nossa estratégia de conquistar o mercado brasileiro com veículos modernos e versáteis, atendendo às mais variadas aplicações com toda a qualidade e expertise da DAF no mundo. Crescemos no mercado porque combinamos bons produtos, relacionamento próximo com nossos clientes e um pós-venda que está em constante evolução”, comemora Luís Gambim, diretor Comercial da DAF Caminhões. O XF de 530 cavalos 6×2 da Theo Transportes saiu de fábrica na cor Demo Yellow, com cabine Super Space, acabamento Comfort e equipado com suspensão pneumática. O motor com seis cilindros e 12,9 litros é o Paccar MX-13 com tecnologia Proconve P8/Euro 6. A transmissão automatizada é uma ZF TraXon de 12 velocidades.

Descarbonizar é preciso (e viável)

Feira Mundial da Bioenergia, em Sertãozinho/SP (Divulgação)

O setor de transporte no Brasil, predominantemente movido a diesel, pode se tornar mais sustentável nos próximos cinco anos. Uma projeção apresentada na trigésima Fenasucro & Agrocana, evento realizado em Sertãozinho (SP), estima que a produção do biometano saia do 1,6 milhão de metros cúbicos atuais e chegue até sete milhões em 2029. “O Brasil tem um grande potencial para a produção de biometano, um combustível renovável que pode transformar resíduos orgânicos em uma fonte de energia sustentável. E o setor de transporte é crucial para essa descarbonização”, destacou Patrícia Bassili, gerente de Planejamento da Mitsui Gás e Energia do Brasil e conselheira da Associação Brasileira do Biogás (Abiogás). Para que essa capacidade de produção de biometano seja alcançada nos próximos anos, várias iniciativas estão em andamento, entre elas, a expansão das unidades de produção de biometano. As previsões indicam que o mercado de biogás possa gerar cerca de 800 mil empregos, com investimentos de R$ 120 milhões.

O maior da família

Ônibus Volkswagen Volksbus 18.320 (Divulgação)

A Volkswagen amplia seu portfólio de ônibus com o Volksbus 18.320 SH. O maior da família Volksbus complementa a linha produzida em Resende (RJ), formada por mais de 50 versões para atender às diferentes demandas de transporte. O chassi de piso alto é equipado com motor 6,9 litros com 320 cavalos de potência. A transmissão automática de 8 velocidades entrega trocas suaves de marchas, com suspensão pneumática. Pode receber carrocerias de até 14 metros, com capacidade para transportar 50 passageiros sentados. “Entre os diferenciais do 18.320 SH, estão o conforto, a economia de combustível e a versatilidade na aplicação, promovendo um melhor custo-benefício. Certamente, esse Volksbus abrirá novos mercados”, reforça Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da marca.

Borracha da pesada

Pneus Cooper (Divulgação)

A Goodyear lançou a linha Cooper Works Series no Brasil, com pneus para caminhões e ônibus. Incorporada pela Goodyear em 2021, a Cooper Tires é uma das fabricantes de pneus mais antigas do mundo, com mais de um século de história nos Estados Unidos. A Cooper Tires já estava no Brasil, mas atuava apenas no segmento de pneus para carros de passeio. A proposta da nova marca é oferecer uma linha de produtos para atender a caminhoneiros autônomos e pequenas e médias frotas. A fabricante indica ainda os novos pneus para empresas e motoristas que operam no serviço regional de transportes de carga e passageiros. A nova linha Cooper Work Series chega ao mercado em duas versões com propósitos diferentes. O RHD é para aplicação em eixos de tração, disponível na medida 295/80R22.5. Já o RHA serve em todas as posições, com medida 295/80R22.5.