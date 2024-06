Customizar para vender: marcas investem na personalização de seus modelos

Na fábrica da Volkswagen, localizada na cidade fluminense de Resende, os modelos com maiores demandas para modificações em 2023 foram o Delivery 4×4, a inclusão de segundo eixo na linha pesada Constellation e os Volksbus Caminho da Escola. Para o mercado internacional, a montadora exportou mais de 1.370 veículos customizados. A implementação da tecnologia Euro 6 e a introdução de novos modelos resultaram em um aumento do portfólio total de modelos modificados, passando de 30 para 42 em 2023.

Saneamento mineiro

Iveco Daily da Emtel (Divulgação)

A Iveco concluiu a venda de 91 unidades do Daily 35-160 e 23 do Tector nove toneladas para a Emtel, empresa locadora com sede em Belo Horizonte (MG). A negociação tem como objetivo atender à crescente demanda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em suas obras e serviços de manutenção. Os caminhões têm implementos específicos com foco nas necessidades operacionais da Copasa-MG. Os veículos Daily estão equipados com carrocerias de carga seca de metal, enquanto os caminhões Tector contam com carroceria de madeira e caçamba, adequadas para diferentes tipos de transporte e uso em obras de saneamento. A linha Daily, líder no segmento de chassi-cabine, inclui o primeiro veículo leve com transmissão automática fabricado no Brasil, com modelos que atuam de nove a 31 toneladas.

Cinco dúzias

Mercedes-Benz Actros 2548 da Kothe (Divulgação)

A Mercedes-Benz fez a venda de 60 caminhões extrapesados Actros 2548 6×2 para a Kothe Operador Logístico, empresa com matriz em Jundiaí (SP) e sede administrativa em Araguaína (TO). A Kothe atua em variados segmentos de transporte e logística, atendendo a clientes de setores como os de carnes, vegetais, agro, laticínios, e-commerce, papéis, cosméticos, fármacos, industrializados, chocolates, eletroeletrônicos, bebidas e químicos. Suas operações alcançam todo o território nacional e alguns países do Mercosul. Top de linha da marca, o caminhão extrapesado Actros é oferecido ao mercado em vários modelos e versões para o transporte rodoviário e mix road, que circula com a mesma eficiência tanto nas estradas asfaltadas quanto em vias não pavimentadas.

Comemoração implementada

Implemento rodoviário Librelato Semirreboque Graneleiro 4 Eixos Evolut Série 55 (Divulgação)

Para celebrar 55 anos de Brasil, as linhas de montagem da Librelato se dedicaram à produção de um lote especial de Semirreboques Graneleiros Quatro Eixos Evolut. Com pintura especial no chassi e na caixa de carga, desenvolvida com aço inox, os implementos rodoviários da Série 55 são de produção limitada, com 55 unidades. Os implementos da Série 55 inauguram o uso de aço inox na linha graneleira da Librelato, com o conceito de durabilidade da marca “feitos para durar”. O 410D é um tipo de aço inox formado por uma liga de baixo carbono com adições de cromo e níquel. Por isso, tem boa resistência a materiais corrosivos e abrasivos, como fertilizantes e adubos, oferecendo alta resistência mecânica e durabilidade, com menos paradas para manutenção. Os implementos são equipados com rodas de alumínio e selo comemorativo, também em aço inox, com gravação “Série 55” em alusão ao aniversário da empresa. Têm ainda lona personalizada com acabamento metalizado. A Librelato adicionou o benefício de um pacote de conectividade da marca Sigaway aos implementos. A assinatura de um ano inclui soluções para gestão de frotas, monitoramento de temperatura, pressão dos pneus e rastreamento de dados. A Série 55 será comercializada a partir do segundo semestre deste ano.