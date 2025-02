Cursos gratuito da FORD: última semana para fazer a inscrição

Quem quiser iniciar uma carreira na área de programação de software tem até esta sexta-feira (7) para se inscrever no Ford, programa de formação profissional gratuito voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As turmas abertas agora oferecem 60 vagas em São Paulo e 90 vagas na Bahia. As inscrições devem ser feitas pelo site e as aulas têm início em março.

Para participar do Ford, não é necessário possuir conhecimento prévio de tecnologia. Basta ter 16 anos ou mais, ensino médio em curso ou completo, renda familiar de até quatro salários mínimos e morar na região metropolitana de São Paulo ou de Salvador. Os alunos também recebem ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social.

Além da parte técnica, o Ford inclui aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras. No final, os estudantes recebem um certificado emitido pelo SENAI e apoio na busca por oportunidades de trabalho.

Em São Paulo, é possível frequentar as aulas nos turnos da manhã, tarde ou noite, no SENAI Conde José Vicente de Azevedo, no bairro do Ipiranga. Na Bahia, há duas opções de locais: no CIMATEC Orlando Gomes (manhã ou noite), ou no CIMATEC Digital e Criativo, no Pelourinho (à tarde).

Mais vagas e conteúdo ampliado

Ao longo deste ano, o programa vai oferecer um total de 540 vagas no Brasil, sendo 300 delas na Bahia. As demais 240 vagas serão em São Paulo, onde o conteúdo técnico também foi ampliado, com duas novas disciplinas muito requisitadas na área de tecnologia. Além de programação front-end, ele passa a incluir treinamento de Power BI (inteligência de negócios para tratamento e fácil visualização de dados) e Phython (linguagem de programação simplificada usada em diversas aplicações, como desktop, web, servidores e ciência de dados).

“O Ford é um sucesso desde a primeira edição e estamos felizes em anunciar a ampliação do número de vagas e do conteúdo do programa para a formação de profissionais da área. Acompanhamos de perto o impacto transformador e multiplicador do curso, que dá aos alunos a oportunidade de construir uma carreira qualificada e uma vida melhor por meio da educação”, diz Roberta Madke, gerente de Responsabilidade Social da Ford América do Sul.

O programa criado pela Ford e pela Ford Philanthropy, frente filantrópica da empresa, é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã. O objetivo é servir de ponte entre o setor de tecnologia, que está em plena expansão, e pessoas em situação de vulnerabilidade social que não têm acesso a empregos de qualidade por falta de capacitação.