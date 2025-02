Curitiba recebe o Red Bull Showrun: Celebration com música eletrônica e F1

No próximo dia 15 de março, Curitiba será palco da estreia global do Red Bull Showrun: Celebration, um evento especial que levará a energia das pistas para a icônica Ópera de Arame. Sob a produção da Planeta Brasil Entretenimento, a celebração trará uma programação musical de peso, reunindo grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional, além de uma atmosfera imersiva inspirada no universo do automobilismo, com destaque para a exibição de carros de Fórmula 1.

Velocidade e música em uma experiência única

Richard Rüppel, relações públicas responsável pelo evento, comentou sobre a realização da edição no Brasil. “Tenho certeza de que o dia 15 de março ficará marcado na história da capital paranaense. A parceria entre Red Bull e Planeta Brasil resultará em uma experiência completa, unindo velocidade, música e celebração. A Red Bull tem um histórico impecável de eventos globais, e trazer essa energia para Curitiba será bem especial. O Celebration na Ópera de Arame não será apenas uma festa, mas a continuidade de uma experiência inesquecível, conectando a adrenalina das ruas à energia das pistas de dança”, destaca Rüppel.

Detalhes sobre ingressos e programação

O Red Bull Showrun: Celebration acontece no dia 15 de março, na tradicional Ópera de Arame (Rua João Gava, 920), a partir das 15h. O line-up oficial será revelado nos próximos dias. Já os ingressos serão disponibilizados em breve, com vendas realizadas exclusivamente por meio de links personalizados. Para mais detalhes, acompanhe o perfil oficial da planetabrasilentretenimento.