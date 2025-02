BandSports transmite lançamento dos carros da Fórmula 1

Na terça-feira (18), das 16h30 às 19h, o BandSports vai transmitir ao vivo o lançamento dos carros da Fórmula 1 2025, com uma edição especial do programa Supermotor, apresentado por Celso Miranda. Os fãs do automobilismo também poderão acompanhar tudo pelas plataformas digitais Bandplay e pelo YouTube do canal.

75 anos da Fórmula 1

O evento inédito dará início às comemorações dos 75 anos da F1 e vai acontecer em Londres, na Inglaterra. O show contará com a presença dos pilotos e chefes das equipes. Destaque para a participação do brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua estreia na F1 pela escuderia Sauber, depois de títulos na Fórmula 3 e Fórmula 2.

Expectativas para a temporada 2025

Na transmissão, Celso Miranda vai receber Sérgio Maurício, Felipe Giaffone e Tiago Mendonça para avaliar questões técnicas e discutir se as equipes estão escondendo o jogo ou apresentando um panorama real de como será o grid da F1 no Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada em 16 de março. O calendário 2025 terá 24 etapas, com o GP de São Paulo marcado para 9 de novembro.

A transmissão ao vivo do lançamento dos carros da F1 será exibida na terça-feira (18), das 16h30 às 19h.