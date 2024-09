Curitiba recebe mostra imersiva sobre o universo imaginativo das crianças com Síndrome de Down

Chegou em Curitiba a exposição do projeto cultural “Eu Vejo Assim”, disponível gratuitamente no Shopping Mueller por trinta dias, no piso do cinema. Apresentado pelo ministério da Cultura e pela Montenegro Produções, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a experiência imersiva utiliza recursos de videoarte e animações para levar o público ao universo imaginativo das crianças com Síndrome de Down.

Construída a partir da vivência entre artistas e crianças com Síndrome de Down, a primeira fase do projeto contou com oficinas de observação onde foram realizados registros das dinâmicas com as crianças que, por meio de ilustrações, mostraram como percebem o mundo à sua volta, seus sonhos e suas aventuras. Na segunda fase, 50 desenhos foram escolhidos e transformados em ensaios fotográficos com ambientes cenográficos, complementados por um processo de manipulação de imagens e animações.

Para transportar as crianças ao mundo mágico que inspiraram, uma equipe de mais de 180 pessoas trabalhou no projeto. Alexandre Orion, artista brasileiro premiadíssimo na área multimídia, foi responsável pela coordenação da produção das animações. “O projeto é a combinação das habilidades de crianças incríveis somado ao conhecimento de excelentes profissionais. ‘Eu Vejo Assim’ trata de inclusão de todos nós, pois apenas convivendo é que somos capazes de aprender e despertar nossas melhore capacidades,” destaca o artista.

Composta por grandes painéis de vídeo, a mostra trará registros ampliados dos cenários imaginados pelas crianças e artistas participantes, por meio de instalações multimídia com fotografias, caricaturas e vídeos, além da criação de objetos em grandes formatos visando levar o público a conhecer ainda mais a criatividade das mentes infantis. Visando assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem para todos, o projeto enquadra-se no quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), aplicada em 193 países-membro.

“A mostra Eu Vejo Assim vai apresentar um recorte da imensidão de ideias, imagens, encantamentos e sorrisos que pudemos vivenciar nas oficinas criativas. O universo que eles nos mostraram é lindo, alegre e puro”, comenta Camila Guanabara, produtora executiva do “Eu Vejo Assim”. “O projeto traz um recorte simbólico do imaginário infantil, trazendo em suas composições os sonhos, as alegrias, os medos e as grandes inspirações dessas mentes tão genuínas. Fazer parte desse processo criativo é um grande privilégio”, completa Carolina Montenegro, coordenadora geral do projeto.

A mostra imersiva Eu Vejo Assim acontece entre os dias 05 de setembro a 05 de outubro, no Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127), com visitação gratuita.

Para mais informações, acesse o site www.montenegroproducoes.com ou o perfil oficial da produtora nas redes sociais: @montenegroproducoes. O projeto conta com produção e idealização da Montenegro Produções Culturais, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master Coca-Cola.