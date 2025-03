Curitiba Convention promove a 10ª edição do “Prêmio Embaixadores de Curitiba”

O Curitiba Convention (CCVB) promove no dia 18/03 (terça-feira), às 19h, na Ópera de Arame, o “Prêmio Embaixadores de Curitiba 2024”, edição histórica da principal honraria da entidade que homenageia os principais eventos realizados na cidade no último ano. Na mesma cerimônia, comemora seus 25 anos de atuação focada na geração de negócios para os associados por meio da captação, promoção e geração de eventos.

Em 2024, a cidade registrou um aumento de 13% no número de eventos em relação a 2023, com 500 eventos no calendário. A capital paranaense, com sua infraestrutura de qualidade, localização privilegiada e crescente atratividade, está pronta para competir com grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentando vantagens competitivas únicas. A proposta do “Prêmio Embaixadores de Curitiba” é reconhecer os principais promotores de eventos que contribuíram significativamente para o fortalecimento do turismo local ao longo de 2024, com base em critérios como envolvimento da comunidade, legado deixado para a cidade e impacto positivo no desenvolvimento turístico regional.

Serão premiados eventos nas seguintes categorias: Eventos Técnico-Científicos (até 1 mil participantes, de 1.001 mil a 3 mil participantes, de 3.001 mil a 5 mil participantes e acima de 5.001 participantes), Feiras de Negócios, Eventos Corporativos, Eventos Culturais e Eventos Esportivos.

E, nesta edição, a entidade traz uma novidade para a cena local: o “Prêmio Capivara”, que reconhece os fornecedores que atuam no segmento de eventos e se destacam pelos serviços prestados, ajudando a recolocar Curitiba como um competitivo destino no cenário de eventos nacional. Serão premiadas empresas em categorias distintas, todas relacionadas ao setor de eventos, como: Centro de Convenções; Espaço de Eventos Sociais; Equipamento/Audiovisual; Catering; Organizadora de Evento; Logística de Transportes e Serviços para Eventos.

“Os eventos são fundamentais para movimentar a economia e projetar Curitiba como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Nossa capital volta a despontar como uma das principais cidades brasileiras no cenário de eventos e turismo de negócios, consolidando sua posição como um destino estratégico e competitivo. Esta premiação busca reconhecer os esforços daqueles que fazem a diferença e impulsionam o crescimento do setor”, destaca Gislaine Queiroz, Presidente do Curitiba Convention para a gestão 2025-2026. “Neste ano em que comemoramos 25 anos da nossa entidade, temos o privilégio de também premiar os mantenedores que tanto contribuem com o sucesso dos eventos”, encerra.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Turismo, da Prefeitura da Cidade e do Instituto Municipal de Turismo, da Fecomércio e do Sebrae Paraná.

Serviço – Prêmio Embaixadores de Curitiba 2024

Local: Ópera de Arame – Rua João Gava, 920 – Abranches

Realização: Curitiba Convention

Apoio: Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Turismo, da Prefeitura da Cidade e do Instituto Municipal de Turismo, da Fecomércio e do Sebrae Paraná

