Cultura, arte e tecnologia impulsionam a exposição “The Messi Experience” em SP

O futebol é mais do que um esporte. Ele transcende os gramados, tornando-se um fenômeno cultural global que impacta a arte, a tecnologia e a economia. A paixão pelo jogo inspira gerações, molda identidades e movimenta mercados. Esse poder de engajamento e transformação ganha uma nova dimensão com a “The Messi Experience – A Dream Come True“, que será realizada no Shopping Eldorado, em São Paulo, a partir de 27 de abril, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de vivenciar a jornada de um dos maiores craques do mundo.

A conexão do futebol com outras esferas da sociedade se reflete na experiência inovadora do evento. Desenvolvido pela Primo Entertainment e Moment Factory, e com a Dançar Marketing sendo responsável pela vinda ao Brasil, a “The Messi Experience” reinventa o conceito de exposições imersivas. Em vez de apenas haver projeções em tela, a mostra aposta em cenografia detalhada, interatividade e tecnologia de ponta para envolver o público na jornada do maior jogador de todos os tempos.

“Trazer essa exposição para o Brasil é um grande marco para o setor de entretenimento esportivo e cultural. O público brasileiro é apaixonado por futebol e essa experiência permite uma imersão única no universo de um dos maiores jogadores de todos os tempos”, afirma Pedro Bianco, presidente da Dançar Marketing.

Após estrear em Miami em abril de 2024, a “The Messi Experience” segue seu percurso mundial, passando por cidades como Los Angeles (EUA), Buenos Aires (Argentina), San Juan (Porto Rico) e Santo Domingo (República Dominicana). Além de São Paulo, próximas edições estão confirmadas para México, Panamá e novamente nos EUA, dessa vez em Chicago, reforçando a dimensão global do projeto.

A realização do evento impulsiona a economia local das cidades-sede. A expectativa é que a exposição gere empregos diretos e indiretos, além de fomentar setores como turismo e cultura. Visitantes de diversas regiões se deslocam para vivenciar a experiência, promovendo o desenvolvimento econômico das localidades envolvidas.

A concepção do projeto nasceu da ideia de permitir que fãs do futebol e admiradores de Messi pudessem interagir e vivenciar sua jornada de maneira única. Com storytelling envolvente e elementos inéditos no segmento de exposições imersivas, a “The Messi Experience” promete ser um marco para os eventos esportivos e culturais. A adaptação para o Brasil incluiu a localização de conteúdo e a criação de um ambiente propício para o público apaixonado pelo futebol e para famílias que querem conhecer um pouco mais o lado pessoal e a vida do jogador.

“Uma curiosidade: o Brasil é, de longe, um dos países que mais interagem com Messi nas redes sociais. Cerca de 12% de seus seguidores no Instagram são brasileiros, tornando o país o maior público do jogador na plataforma. Isso demonstra o engajamento massivo e a conexão emocional dos fãs brasileiros com Messi”, destaca Bianco.

A exposição está em fase avançada de negociação com marcas e patrocinadores, que enxergam no evento uma oportunidade única de conexão com um público altamente engajado. Empresas interessadas ainda podem se associar ao projeto e reforçar sua presença ao lado de um dos maiores ícones do esporte mundial.

Além da experiência interativa, a exposição contará com uma loja com produtos licenciados, representando uma extensão da marca Messi e consolidando sua presença entre os fãs e visitantes.

Com um modelo de exposição fixa e sem alterações no conteúdo principal, o evento se mantém relevante por meio de parcerias estratégicas e ativações de marca. Em São Paulo, há planos para um espaço complementar com atividades e interações para os visitantes antes e depois da imersão onde as marcas também poderão realizar ativações para o público visitante.

A trajetória da “The Messi Experience” reforça como o futebol continua a se reinventar, indo além dos estádios e influenciando a cultura, a economia e a tecnologia. Ao celebrar a história de Leo Messi, a exposição convida o público a viver o esporte de maneira inovadora e inesquecível.

SERVIÇO:

Local: Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600)

Período: de 27/04 a 16/08/2025

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 11h às 20h

*Sessões a cada 30 minutos

Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes menores de 16 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Valores:

Ingresso comum

Segunda a sexta (exceto feriados): R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)

Sábados, domingos e feriados: R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)

Ingresso Flex

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados):

Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Acesso único com horário flexível em data de preferência aos sábados, domingos e feriados:

Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Ingresso VIP

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados) e sem fila na entrada da exposição:

Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Acesso único com horário flexível em data de preferência de sábados, domingos e feriados e sem fila na entrada da exposição:

Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Vendas online: http://www.eventim.com.br/artist/the-messi-experience

Vendas para grupos: [email protected]

Bilheteria oficial (antes do início da exposição):

Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 – Av. Giovanni Gronchi, 1866)

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h (não funciona em feriados e emendas de feriados).

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.

Realização: Dançar Marketing