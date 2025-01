Cultura, arte e conhecimento enriquecem férias de jovens da Fundação CASA de São Bernardo

O mês de janeiro tem sido de muita criatividade, cultura e aprendizado para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I. A unidade preparou uma programação especial de férias, com atividades que incentivam a expressão artística, o conhecimento e a reflexão sobre temas sociais.

A arte é um dos principais destaques da programação. Os jovens participam de workshops de artes plásticas em azulejos e telas, explorando diferentes técnicas e materiais para expressar sua criatividade. Além disso, aprendem tricô, desenvolvendo habilidades manuais e concentração. A sustentabilidade também está presente na oficina de reciclagem, na qual transformam garrafas PET em novos objetos.

Já a oficina de pipas proporcionou um momento especial, levando os adolescentes à área perimetral do centro socioeducativo para construir e soltar seus próprios modelos. A vivência resgata brincadeiras tradicionais e incentiva a socialização entre os jovens.

Além das atividades práticas, a programação inclui palestras sobre temas essenciais para a vida dos adolescentes. Uma delas abordou o combate ao bullying, promovendo reflexões sobre respeito e empatia. Outro encontro trouxe discussões sobre diversidade sexual, abordando a importância da inclusão, do respeito às diferenças e do enfrentamento ao preconceito. A atividade incentivou os jovens a refletirem sobre as diversas identidades e orientações que compõem a sociedade, promovendo a valorização do diálogo e da empatia.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses de São Bernardo do Campo também esteve na unidade para falar sobre os cuidados com o meio ambiente e a responsabilidade com os animais. Já a palestra sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e saúde do homem trouxe informações fundamentais para a saúde e o bem-estar dos adolescentes.

Outro momento importante foi o cine debate, que abordou o tema “O consumo de álcool na adolescência e seus impactos”. A iniciativa possibilitou reflexões sobre os riscos e consequências do uso precoce de bebidas alcoólicas, incentivando escolhas mais conscientes.

O coordenador pedagógico do CASA São Bernardo I, Luis Carlos Benigno, destacou a importância da programação especial. “As férias são um período fundamental para reforçar valores, incentivar a criatividade e proporcionar novos conhecimentos. Cada atividade foi pensada para contribuir com o desenvolvimento pessoal dos adolescentes.”

Os jovens também tiveram a oportunidade de expandir seus horizontes em uma visita cultural ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O passeio permitiu que conhecessem mais sobre a história do estado e o funcionamento do poder público.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, reforçou o papel da arte e da educação no processo socioeducativo: “A cultura e o conhecimento são ferramentas poderosas de transformação. Essas atividades ampliam os horizontes dos adolescentes e mostram novas possibilidades para o futuro”.