Férias Culturais em SP

As bibliotecas e centros culturais de São Paulo estão se preparando para oferecer uma programação diversificada e especial voltada ao público infanto-juvenil ao longo do mês de janeiro. Com a iniciativa, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, busca proporcionar uma experiência rica em atividades artísticas e educativas.

O projeto intitulado Férias Culturais traz uma série de atrações, incluindo espetáculos circenses, apresentações de mágica, peças de teatro infantil, contação de histórias, intervenções artísticas, dança e performances interativas. As atividades acontecerão simultaneamente em todas as Casas de Cultura e no Centro Cultural Polo Chácara do Jockey, nos dias 14 a 17 e 21 a 24 de janeiro, com funcionamento das 10h às 17h.

Além das apresentações artísticas, o Núcleo das Casas de Cultura promoverá dinâmicas que incluem contação de histórias infantis, pintura divertida com personagens do folclore brasileiro, pintura facial e oficinas para construção de brinquedos. A programação ainda contará com brincadeiras tradicionais, brinquedos infláveis e a distribuição gratuita de pipocas e algodão-doce.

No âmbito das bibliotecas, destaca-se o programa Biblioteca Viva. Esta iniciativa incluirá a intervenção artística “Clóvis, o repórter” na performance intitulada “Eeee São Paulo TV”, que será realizada em seis bibliotecas públicas nos dias 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de janeiro, sempre às 14h. A apresentação promete divertir o público com histórias repletas de humor, poesia e reflexões sobre a vida.

Os locais e datas específicas da apresentação incluem:

Dia 28 de janeiro – Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

Dia 31 de janeiro – Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Para mais informações sobre a programação completa e detalhes do projeto Férias Culturais, os interessados podem acessar o site feriasculturais.com.br.