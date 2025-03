CULTSP PRO lança 125 vagas de cursos gratuitos na Grande São Paulo

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, acaba de lançar quatro novos cursos de capacitação na Grande São Paulo, com 100 vagas ofertadas ao todo, além de um curso online com 25 vagas. Os cursos serão realizados nas cidades de Mairiporã, Mogi das Cruzes, em Santo André e Ribeirão Pires. Em todo o Estado, estão sendo ofertadas 1.166 vagas, em 50 cursos oferecidos na capital, nas regiões de Campinas, Registro, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos Campos, além da Grande São Paulo.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas e, para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site do CULTSP PRO. As inscrições podem ser feitas diretamente neste link até o dia 23 de março.

“É com grande entusiasmo que lançamos mais uma etapa do CULTSP PRO, um programa essencial para impulsionar a economia criativa e valorizar os fazedores de cultura em todo o estado de São Paulo. Por meio dessa iniciativa, buscamos proporcionar aos profissionais da cultura a oportunidade de se capacitar e se destacar em suas áreas, contribuindo para o fortalecimento da economia local e a disseminação de um conteúdo rico e diversificado. A abrangência do programa é fundamental, pois atende tanto as grandes cidades quanto às regiões mais distantes, garantindo que todos tenham a chance de transformar a cultura em uma verdadeira força econômica”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP.

Mairiporã oferece o curso de Preservação e Zeladoria do Patrimônio Cultural, com 25 vagas. O curso aborda o patrimônio material, imaterial e natural, além do tombamento, sua importância e fluxos. Serão discutidas ações de preservação, registro do patrimônio imaterial, legislação e proteção em diferentes esferas, além de experiências do Estúdio Sarasá na área. A carga horária é de 16 horas, com aulas de 16 de abril a 14 de maio, sempre às quartas-feiras, das 18h às 21h. No último dia do curso, 14/05, a aula será das 18h às 22h. Não há pré-requisitos. Os docentes são Antonio Luís Ramos Sarasá Martin, Flávia Sutelo e Lúcia Reisewitz. As aulas acontecerão na Biblioteca Municipal de Mairiporã, localizada na Rua Vereador Antonio Morelato, nº 225.

Mogi das Cruzes irá disponibilizar o curso de Fundamentos da Mediação de Arte em Museus e Espaços Culturais, com 25 vagas. O curso apresenta abordagens, metodologias e desafios da mediação de obras de arte, explorando estratégias para diferentes públicos com base em estudos de educação, história e filosofia da arte. Além das aulas teóricas, haverá práticas de mediação em espaços culturais selecionados. A carga horária é de 30 horas, com aulas de 9 de abril a 16 de maio, às quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h. Não há pré-requisitos. A docente responsável é Bruna Medeiros. As aulas serão realizadas no MUVE – Museu de Vivências Educacionais, localizado na Rua Cel. Souza Franco, 917, no Centro.

Santo André disponibiliza o curso de Composição de Projetos Audiovisuais – Comercialização, com 20 vagas. A formação oferece um panorama detalhado sobre a criação de projetos audiovisuais, abordando desde a concepção da ideia até a realização do produto final, passando pelas principais etapas exigidas pelo mercado. Com carga horária de 40 horas, o curso acontece de 7 de abril a 12 de maio, às segundas e terças-feiras, das 15h às 19h. É necessário estar produzindo ou ter um projeto audiovisual, com comprovação por currículo. A docente responsável é Vanessa Montenegro. As aulas serão realizadas no espaço A CASA – Centro Artístico de Santo André, localizado na Av. Industrial, 1740, no bairro Jardim.

O curso “Apresentadores e Influenciadores Digitais” será realizado em Ribeirão Pires, oferecendo 30 vagas distribuídas em duas turmas. Com carga horária total de 42 horas, a formação tem como objetivo capacitar os participantes no desenvolvimento de habilidades de apresentação de conteúdo, aprimoramento da performance diante das câmeras e construção de uma identidade artística. Além disso, serão abordadas técnicas de comunicação, segurança artística e estratégias criativas para criar uma conexão autêntica com o público.

As aulas acontecerão no Centrípeta Filmes, localizado na Rua Felipe Sabbag, 177 – 1º Andar – Centro, entre os dias 7 de abril e 26 de maio, com duas opções de horários. A primeira turma terá encontros às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, sob a orientação do docente Emerson Muzeli. Já a segunda turma será ministrada às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h, com a docente Letícia Ribeiro. O curso não exige pré-requisitos.

Em 2024, o CULTSP PRO realizou, de outubro a dezembro, em torno de 1,5 mil atendimentos por meio de diversas atividades na Região Metropolitana de São Paulo. Entre as ações promovidas, destacam-se cursos, masterclasses, palestras, encontros em escolas e os GIROS PRO — iniciativas voltadas à apresentação do programa para potenciais parceiros.

CULTSP PRO

Em outubro do ano passado, o Governo de São Paulo lançou, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural e criativo do Brasil. Com centenas de atividades formativas e complementares, o programa chegou ao final de dezembro com mais de 30 mil atendimentos por meio de cursos, palestras, eventos, ações formativas e complementares. Foram organizados mais de 80 cursos e mais de 110 turmas, beneficiando diretamente mais de 2.400 alunos matriculados em várias regiões do estado. Além disso, o programa realizou mais de 260 palestras, que reuniram mais de 10 mil participantes. Outra ação de grande relevância foi o GIRO PRO, que percorreu mais de 180 cidades ao longo do ano. O GIRO PRO é uma iniciativa estratégica do CULTSP PRO para garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, a todas as regiões administrativas de São Paulo e se constitui como um espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer artístico na cidade. Até 2029, serão mais de 2.300 atividades anuais e beneficiando mais de 500 mil pessoas.

Os cursos do CULTSP PRO estão organizados em seis escolas temáticas, focadas em atender as necessidades das diversas áreas da cultura, economia e indústria criativas do estado. A Escola de Artes abrange performance artística e capacitação técnica em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos foca na gestão e preservação do patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria e gestão de museus. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias oferece capacitação em produção audiovisual e criação de games, enquanto a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais foca na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas qualifica em gastronomia e moda sustentável, e a Escola de Inovação e Sustentabilidade enfoca empreendedorismo e projetos culturais inovadores. Já o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro busca aprimorar grupos artísticos e valorizar as culturas regionais.

Serviço:

Informações: no site do CULTSP PRO

Inscrições: neste link



CURSOS NA REGIÃO

Preservação e Zeladoria do Patrimônio Cultural

Município: Mairiporã

Resumo: O que é patrimônio material, imaterial, natural; tombamento: importância, finalidade e fluxos; ações de preservação de um bem cultural acautelado; registro do patrimônio imaterial e a chancela da Paisagem Cultural: reflexões e diálogos; legislação e princípios para a preservação do Patrimônio Cultural: a proteção municipal, estadual e federal; bens culturais locais e a sua proteção: o edificado, os acervos, a memória; a conservação, o restauro e a Zeladoria do Patrimônio Cultural; experiências do Estúdio Sarasá na preservação, em diferentes âmbitos e regiões do país; atuações de Zeladoria para a preservação das materialidades e imaterialidades culturais, do urbano e do humano; planejamento de ações de Zeladoria: primeiros passos para uma cartilha de preservação; roda de conversa acerca dos conteúdos ao longo do curso.

Carga-horária: 16h

Período: 16/04 a 14/05

Dia(s) e horário(s): Quarta, 18h às 21h – Dia 14/05, das 18h às 22h

Pré-requisito: Não

Docente(s): Toninho Sarasá, Flávia Sutelo, Lúcia Reisewitz

Local: Biblioteca Municipal de Mairiporã

Endereço: Rua Vereador Antonio Morelato, n° 225 , Mairiporã

Vagas: 25



Fundamentos da mediação de arte em museus e espaços culturais

Município: Mogi das Cruzes

Resumo: O curso pretende introduzir as principais abordagens, metodologias e desafios para a prática de mediação de obras de arte promovidas pelos setores de Educação de museus e outras instituições culturais. O foco do curso é tanto reconhecer as diversas visualidades e performatividades das artes visuais, como explorar as estratégias mais adequadas de mediação para diferentes públicos a partir de estudos de educação, história e filosofia da arte. Além das aulas teóricas, também serão propostas práticas de mediação de obras de arte em espaços culturais selecionados.

Carga-horária: 30h

Período: 09/04 a 16/05

Dia(s) e horário(s): Quarta e sexta, 8h às 11h

Pré-requisito: Não

Docente: Bruna Medeiros

Local: MUVE – Museu de Vivências Educacionais

Endereço: R. Cel. Souza Franco, 917 – Centro

Vagas: 25



Composição de Projetos Audiovisuais – comercialização

Município: Santo André

Resumo: Uma visão detalhada sobre como se escreve um projeto audiovisual, desde a ideia até a realização do produto final, passando pelas principais etapas solicitadas pelo mercado. Uma visão detalhada sobre como se escreve um projeto audiovisual, desde a ideia até a realização do produto final, passando pelas principais etapas solicitadas pelo mercado.

Carga-horária: 40h

Período: 07/04 a 12/05

Dia(s) e horário(s): Segunda e terça, 15h às 19h

Pré-requisito: Estar produzindo ou ter um projeto audiovisual. Comprovação com currículo

Docente: Vanessa Montenegro

Local: A CASA – Centro Artístico de Santo André

Endereço: Av. Industrial, 1740 – Jardim, Santo André

Vagas: 20

Apresentadores e Influenciadores Digitais

Município: Ribeirão Pires

Resumo: Capacitar apresentadores e influenciadores para desenvolver habilidades de apresentação de conteúdo, melhorar a performance frente às câmeras e construir uma identidade artística. O curso abrange técnicas de comunicação, segurança artística e estratégias criativas para criar uma conexão autêntica com o público.

Carga Horária: 42 h

Período: 07/04 a 26/05

Dia(s) e horário(s): Segunda e quarta, 14 às 17h

Pré-requisito: não há

Docente: Emerson Muzeli

Local: Centrípeta Filmes

Endereço: Rua Felipe Sabbag, 177 – 1º Andar – Centro

Vagas: 15



CURSO ONLINE

Artesanato: Plano de Negócios

Modalidade: Online

Resumo: Curso-mentoria para o desenvolvimento de um Plano de Negócios, apoiando o estudante a traçar uma linha de ação clara e oferecendo práticas eficazes para entrar no mercado artístico, consolidar e alavancar sua carreira.

Carga-horária: 16h

Período: 05/05 a 09/05

Dia(s) e horário(s): Segunda a sexta, 19h às 22h20

Pré-requisito: Artesão já precisa ter seu negócio iniciado. Preferência para quem já tenha CNPJ e/ou carteira do SICAB válida. É necessário residir no Estado de São Paulo

Docente: Renata Mendes

Vagas: 25