CULTSP PRO celebra os 50 anos do Teatro do Oprimido no Brasil com evento especial

No dia 15 de março, o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove uma celebração especial para marcar os 50 anos da publicação do Teatro do Oprimido no Brasil. O evento, organizado em parceria com a entidade da sociedade civil de Intercâmbio Cultural e Artístico – ATBICA, acontecerá no Edifício Oswald de Andrade e contará com uma programação diversificada, voltada a artistas, pesquisadores e interessados na arte como ferramenta de diálogo e expressão.

A partir das 14h, o público poderá visitar uma exposição de livros internacionais sobre Augusto Boal, criador do Teatro do Oprimido, além de uma mostra fotográfica do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido (GESTO) na Ásia. Às 15h30, será exibido o curta-metragem “Quarta-Feira”, dirigido por Bárbara Santos e João Pedro Prado.

A narrativa do curta-metragem se passa em uma favela do Rio de Janeiro, durante a Quarta-Feira de Cinzas, em clima de despedida do carnaval. A história acompanha Demétria, uma mãe solteira que aguarda ansiosamente o retorno de sua filha, Cora, que estava fora de casa. Enquanto espera, uma operação policial começa em sua comunidade, colocando em risco a segurança dos moradores. Conforme a noite avança, a mãe vai se angustiando com o atraso do retorno da filha. Neste meio tempo, Demétria recebe a visita de três figuras: um policial, um pastor e o governador do estado.

O curta combina elementos de musical com ritmos brasileiros para abordar questões sociais relevantes, como o impacto da violência nas comunidades e a resiliência de seus habitantes. “Quarta-Feira” foi exibido na mostra Perspektive Deutsches Kino da 73ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2023. O elenco conta com Uriara Maciel no papel de Demétria, Ronni Maciel como o policial, Jefferson Preto interpretando o pastor e João Eduardo Albertini no papel do governador.

Logo depois da exibição do curta-metragem, às 16h, haverá um debate com a diretora do filme, Bárbara Santos, e a Dra. Kelly Hsieh, representante do GESTO na Ásia. O evento é gratuito e tem indicação etária livre.

Augusto Boal

O Teatro do Oprimido é uma metodologia teatral inovadora criada pelo dramaturgo e diretor brasileiro Augusto Boal, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à arte cênica. Inspirado no diálogo entre teatro e participação ativa do público, o método propõe que espectadores se tornem protagonistas da cena, podendo intervir e transformar a narrativa apresentada.

Ao longo dos anos, essa abordagem conquistou espaço em diversos países e contextos, sendo aplicada tanto no meio artístico quanto em práticas educacionais, sociais e terapêuticas. Seu impacto transcendeu as fronteiras do teatro convencional, influenciando diferentes áreas do conhecimento e promovendo reflexões sobre o papel da arte na sociedade.

SERVIÇO:

Gratuito

Indicação etária livre

14h às 18h – exposição de livros internacionais sobre Augusto Boal e fotos do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido (GESTO) Ásia

15h30 – Exibição do curta-metragem “Quarta-Feira” de Bárbara Santos e João Pedro Prado

16h – debate com Bárbara Santos, a diretora de “Quarta-feira”, e a Dra. Kelly Hsieh, representante do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido – GESTO na Ásia