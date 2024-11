Cuidados com a segurança para quem vai viajar no feriado

Neste feriado de 15 de novembro, algumas dicas práticas são fundamentais para garantir a segurança de condomínios e residências, evitando surpresas desagradáveis para quem for viajar. Nos casos de condomínios, recomenda-se aos síndicos inspecionarem os sistemas de segurança e circuito de câmera. “É importante verificar o funcionamento de tudo para garantir a segurança nesse período em que muitos apartamentos ficam vazios”, afirma Vinícius Freitas, especialista em segurança patrimonial e diretor de operações do Grupo GR.

Segundo o especialista, se houver contrato com empresas de segurança, peça que as rondas sejam intensificadas nesse período. “Fique atento também ao que ocorre nas imediações do condomínio. Carros parados por longos períodos, pessoas estranhas vistas com frequência na região ou qualquer outra situação deve ser comunicada imediatamente à segurança e à polícia”, ressalta.

Para o diretor, são cuidados que sempre devem ser tomados, mas precisam ser intensificados nesse período de feriado. “Cuidar do patrimônio é cuidar das pessoas que ali vivem.”

Freitas listou uma série de cuidados para ajudar na segurança dos viajantes. Segundo o especialista, um dos primeiros sinais percebidos pelos ladrões são as luzes acesas. Quando ficam dia e noite ligadas, dão sinal de casa vazia. “É melhor deixar as luzes apagadas ou opte por sensores que acendem ao escurecer.”

Veja abaixo os principais cuidados que se deve ter ao sair do condomínio:

• Avise somente o síndico e o zelador que você vai viajar. Caso você precise deixar a chave da residência com alguém que irá ao condomínio, deixe avisado também.

• Não deixe as chaves do apartamento na portaria. Se acontecer algum incidente, ela pode parar nas mãos de assaltantes.

• Feche todas as janelas e tranque as portas da unidade.

• Desligue o gás e verifique que todas as torneiras estejam fechadas, assim como objetos eletrônicos desligados da tomada.

• Deixe com alguém da administração ou zelador um telefone para contatos de emergência.