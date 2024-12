Cuidado com o álcool: como evitar excessos e cuidar da saúde nas festas

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante o fim de ano pode trazer sérias consequências para o organismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso nocivo do álcool é responsável por cerca de 3 milhões de mortes anuais, com os homens sendo os mais afetados. Além dos efeitos imediatos, como a ressaca, o consumo exagerado está associado a problemas cardiovasculares, hepáticos e neurológicos, reforçando que não há um nível seguro para o consumo de álcool.

Os impactos do álcool no organismo

Cérebro e sistema nervoso: o álcool compromete as funções cognitivas, prejudicando o raciocínio e o controle motor. O consumo prolongado pode levar a danos permanentes no sistema nervoso.

o álcool compromete as funções cognitivas, prejudicando o raciocínio e o controle motor. O consumo prolongado pode levar a danos permanentes no sistema nervoso. Coração: aumenta o risco de hipertensão, arritmias e outras doenças cardiovasculares.

aumenta o risco de hipertensão, arritmias e outras doenças cardiovasculares. Fígado: é o órgão mais afetado, podendo desenvolver esteatose hepática (gordura no fígado), hepatite alcoólica e cirrose.

A nutricionista da Bio Mundo, Fernanda Larralde alerta: “O consumo excessivo de álcool desidrata o corpo, aumenta a inflamação sistêmica e compromete a recuperação física, especialmente em períodos de festas consecutivas.”

Dicas para evitar exageros e minimizar a ressaca

Hidrate-se antes, durante e depois: beber água regularmente ajuda a manter o corpo hidratado e reduz a intensidade da ressaca. Faça refeições balanceadas: ingerir alimentos ricos em fibras e proteínas antes de consumir álcool ajuda a diminuir a absorção do álcool no sangue. Evite misturar bebidas: manter-se em um único tipo de bebida alcoólica pode diminuir os efeitos colaterais. Consuma com moderação: estipule limites pessoais e respeite-os. “O mais importante é conhecer seu próprio corpo e saber quando parar”, recomenda Fernanda. Descanse e recupere-se: uma boa noite de sono é essencial para o organismo processar e eliminar o álcool.

Bebidas leves e refrescantes para festas

Para quem deseja uma alternativa ao álcool ou quer reduzir seu consumo, existem opções deliciosas e saudáveis:

Água com gás, frutas cítricas e hortelã: refrescante e saborosa, perfeita para dias quentes.

refrescante e saborosa, perfeita para dias quentes. Chá gelado de hibisco com frutas vermelhas: antioxidante e leve.

antioxidante e leve. Suco de melancia com hortelã: hidratante e rico em nutrientes.

hidratante e rico em nutrientes. Mocktails tropicais: misture sucos naturais com água de coco e gelo para uma bebida divertida e sem álcool.

Abster-se do consumo de álcool, mesmo que apenas por um mês, pode trazer diversos benefícios, como melhora na qualidade do sono, aumento da energia, redução da inflamação e apoio à saúde do fígado. “O corpo responde rapidamente à ausência de álcool, mostrando que mesmo pausas curtas fazem diferença na saúde geral”, reforça Fernanda.

Celebrar com moderação é a melhor forma de aproveitar as festas sem prejudicar a saúde. Com equilíbrio, hidratação e escolhas conscientes, é possível curtir o fim de ano de forma saudável e plena.