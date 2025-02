CUFA expande atuação e fortalece a voz das favelas no G20

A Central Única das Favelas (CUFA) segue expandindo sua atuação internacional e chega à África do Sul para trabalhar junto com a coordenação do G20 no país e organizar a terceira edição do Fórum Mundial das Favelas. A iniciativa reforça a importância da inclusão das favelas no debate global.

Com presença consolidada em mais de 60 países, a CUFA é, há mais de 20 anos, uma voz ativa na luta pela inclusão da população desses territórios. Com a presença ativa de Gabriel Oliveira, coordenador geral do G20 Favelas, a CUFA busca garantir que as pautas das favelas sejam inseridas nas discussões, ressaltando a necessidade de investimentos concretos em educação, saúde, moradia, entre outros temas.

“Levar a agenda das favelas para espaços globais como o G20 e o Fórum Mundial das Favelas é fundamental para garantir que suas vozes sejam ouvidas e consideradas na formulação nas tomadas de decisão. Nossa chegada à África do Sul marca mais um passo nessa luta por inclusão”, diz Celso Athayde, fundador da CUFA.

O terceiro Fórum Mundial das Favelas está previsto para acontecer em novembro de 2025, em paralelo à cúpula do G20 na África do Sul.