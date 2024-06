Cuca fala após saída o Athletico-PR e nega acerto com Cruzeiro

Agora ex-técnico do Athletico-PR, Cuca falou pela primeira vez após decidir deixar o clube paranaense. O comandante afirmou que “tiveram derrotas difíceis de administrar” e negou ter um acerto com o Cruzeiro.

“Dia triste para mim. Hoje estou deixando o Athletico. Tiveram derrotas que foram difíceis de auto administrar, que foram as derrotas para o Danubio e para o Ameliano [pela Sul-Americana], que foram jogos inadmissíveis de você perder. E esses três últimos resultados [empates com Flamengo, Botafogo e Corinthians]”, disse Cuca, para a rádio Jovem Pan News 107.1. “Quando isso acontece, o jogador vai perdendo a confiança. Aí acho que entra o treinador, ele tem que assumir a responsabilidade nesse momento e tentar dar ao clube o direito de pôr um sangue novo, alguém que dê uma mexida no ambiente.”

“Quanto ao Cruzeiro, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam. […] O Cruzeiro tem um treinador. Não estou saindo para ir para clube nenhum. Não tem nada de outro clube na minha vida”, complementou.

O QUE ACONTECEU

O Athletico-PR anunciou a saída de Cuca na manhã desta segunda-feira (24). O clube informou que atendeu a um pedido do treinador após empate com o Corinthians pelo Brasileiro.

O treinador colocou o cargo à disposição e estava incomodado com as cobranças da torcida. O clube é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

A equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Juca Antonello.