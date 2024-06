Athletico-PR anuncia saída de Cuca após empate com o Corinthians

O Athletico-PR anunciou na manhã desta segunda-feira (24) a saída do técnico Cuca.

“Após a partida deste domingo (23) contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Athletico Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã”, afirmou o Athletico-PR, em comunicado nas redes sociais.

Cuca colocou o cargo à disposição após o empate em casa com o Corinthians. O treinador estava incomodado com as cobranças da torcida.

“Vou falar com o Mazzuco [diretor de futebol], porque às vezes a saída do treinador é algo que pode fazer o time melhorar de forma anímica”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

O Athletico-PR, então, acatou o pedido e oficializou a saída do comandante. Ainda não há um substituto para Cuca.

A equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Juca Antonello.