Cruzamento de dados, investigação e trabalho de campo: o caminho para a apreensão de 2t de cocaína

O crime organizado teve um prejuízo estimado em mais de R$ 30 milhões após a Polícia Civil apreender, no último sábado (15), duas toneladas de cocaína em um veículo de coleta seletiva em Guarujá, no litoral de São Paulo. A ação só foi possível porque os policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos têm monitorado, há cerca de dois anos, as possíveis rotas de tráfico de drogas em toda a Baixada Santista.

Esse foi mais um entre dezenas flagrantes que aconteceram por meio de investigações minuciosas, trabalho de campo e cruzamento de dados com sistemas de inteligência.

Segundo o delegado Leonardo Rivau, responsável pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, da Deic, no período, essas ações estratégicas permitiram a identificação de alguns automóveis com fundos falsos, onde os criminosos escondiam as drogas. As equipes também encontraram imóveis usados para armazenar e distribuir as substâncias.

“Uma coisa leva à outra. Fizemos uma apreensão de 220 quilos de drogas em um imóvel no Guarujá e nos questionamos de onde tinha vindo essas substâncias“, explicou o delegado.

O monitoramento levou as equipes até um galpão no bairro Jardim Boa Esperança no sábado. Três homens, sendo que um deles era procurado pela Justiça, descarregariam dois mil tijolos de cocaína no local. No entanto, a ação foi impedida pelas forças de segurança.

A quadrilha utilizava um caminhão de reciclagem para passar despercebida pelas autoridades. “Esse veículo entrava em comunidades da Baixada Santista para distribuir as drogas nos pontos de tráfico. Fomos acompanhando e conseguimos realizar o flagrante”, disse o delegado.

Ele ainda afirmou que o Programa Muralha Paulista tem sido o “instrumento número um” para identificar as rotas do tráfico e pontos de abastecimentos de drogas. A tecnologia instalada nas câmeras de segurança que integram o programa foi uma parte fundamental para determinar os veículos usados na distribuição de entorpecentes. Os dados de cada ocorrência foram cruzados com outras informações levando os investigadores até a apreensão de sábado.

Muralha Paulista

O Programa Muralha Paulista, instituído pelo decreto nº 68.828, de 4 de setembro de 2024, tem como objetivo controlar a mobilidade criminal no estado de São Paulo, aumentando a probabilidade de prisão de criminosos. A política responde às principais demandas por segurança, como combater crimes violentos, desarticular o crime organizado, monitorar medidas restritivas e gerar alertas de procurados pela justiça.

Desenvolvido com base em análises de chamadas ao 190, boletins de ocorrência e recomendações internacionais, o programa utiliza tecnologias para identificar 18 tipos de comportamentos ilícitos, promovendo eficiência nas ações de segurança e maior controle sobre o uso de dados.

As ações incluem investimentos em bases policiais, integração tecnológica entre municípios e estados, e ferramentas como reconhecimento facial e aplicativos policiais. O decreto garante eficiência e transparência na execução dessas iniciativas, além de inovar ao fomentar a utilização de inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Focado na mobilidade criminal, o Programa Muralha Paulista busca reduzir a violência e enfraquecer redes criminosas a partir da criação de uma nova base de dados qualificada, aprimorada por IA. Essas informações fornecerão informações estratégicas que auxiliarão os gestores de segurança pública na tomada de decisões mais rápidas e precisas, reforçando a segurança, protegendo os cidadãos e tornando São Paulo um estado mais seguro.