Muralha Paulista auxilia na prisão de foragido da Justiça em São Carlos

O programa Muralha Paulista ajudou policiais militares a capturar um foragido da Justiça na tarde desta quarta-feira (12). O homem, de 37 anos, foi identificado por câmeras de reconhecimento facial no município de São Carlos, interior do estado.

O sistema informou ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) que câmeras de detecção de imagens identificaram um homem possivelmente procurado pela Justiça.

Com as informações, uma equipe do 38° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foi até o local, mas não encontrou o procurado. Os militares, então, conseguiram identificar o veículo que ele utilizava e levantaram o endereço. Chegando lá, conseguiram deter o foragido.

De acordo com informações do sistema Muralha Paulista, o homem possui diversas passagens por roubo, furto, lesão corporal e estava procurando há cerca de dois anos por tráfico de drogas. Ele constava com uma pena de seis anos a cumprir.

O caso foi registrado como captura de procurado na Delegacia de São Carlos.