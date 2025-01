Cruz Vermelha São Paulo em mobilização pelas fortes chuvas no estado

A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) mais uma vez soma esforços com a sociedade para ajudar as pessoas acometidas pelas fortes chuvas em nosso estado. A região Sudeste se encontra sob alerta laranja para chuvas intensas de até 100mm/dia com ventos de até 100Km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Convidamos a sociedade paulistana a se unir na mobilização de doações e recursos para apoiar as comunidades impactadas pelas fortes chuvas. Com diversas regiões sob alerta, a solidariedade de cada um faz a diferença para levar auxílio imediato às famílias afetadas.

Para aqueles que desejam colaborar, a CVSP incentiva estas formas de participar:

Doações em dinheiro via PIX ( [email protected] );

A CVSP recomenda os itens considerados de maior necessidade para aquisição e posterior montagem de kits e distribuição.

ITENS ACEITOS:

– Água potável: preferencialmente garrafas de 500 ml e 1,5 litros.

– Itens de higiene pessoal: sabonete neutro, creme dental, escova de dente, absorvente, papel higiênico; fralda infantil e geriátrica;

– Produtos de limpeza: sabão em barra, água sanitária, detergente, desinfetante, esponja/escova, panos de limpeza, balde, vassoura e rodo;

– Alimentos não perecíveis: leite em pó, arroz, feijão, farinha de milho ou trigo, açúcar, óleo de soja, macarrão, enlatados (sardinha em óleo, atum, milho, ervilha, extrato/molho de tomate), café, alimentos infantis (fórmula láctea);

– Roupas: blusas, calças, camisetas, meias e sapatos de todas as idades e em bom estado.

ITENS NÃO ACEITOS:

Para garantir a eficiência no armazenamento, montagem dos kits emergenciais e distribuição segura à população, não serão aceitos os seguintes itens:

– Galões de água de 20 litros;

– Ração animal;

– Recipientes de vidro;

– Utensílios domésticos;

– Móveis ou eletrodomésticos;

– Medicamentos ou materiais hospitalares;

– Alimentos ou itens de higiene e limpeza abertos ou parcialmente usados.

– Itens que possam comprometer a dignidade dos beneficiários (ex.: roupas em péssimo estado, com apologia a drogas, armas, política ou times e roupas íntimas usadas);

– Água sem rótulo;

– Itens inflamáveis ou que exijam manuseio especializado.

As doações podem ser entregues diretamente na sede da CVSP (Av. Moreira Guimarães, 699, Moema) conforme dias e horários abaixo descritos.

DOAÇÕES NA SEDE:

– Entrega de doações com apoio da equipe da CVSP: Segunda a sexta-feira das 07h às 17h;

– Entrega de doações no formato de autoatendimento: Segunda a sexta-feira das 17h às 20h / Sábado, domingo e feriado das 07h às 20h;

Vale lembrar que para doações de grandes volumes/cargas é necessário realizar o agendamento prévio pelo e-mail: [email protected]

O diretor executivo da Cruz Vermelha São Paulo, Bruno Semino, reforça o compromisso da instituição: “Estamos dedicados a essa missão de amparar as famílias que mais precisam neste momento desafiador. A CVSP segue incansável na sua atuação para levar ajuda a quem necessita”.

Seguimos acompanhando de perto os alertas da Defesa Civil e mantemos nossa equipe mobilizada para responder prontamente aos impactos das fortes chuvas. Além disso, atuamos na mobilização preventiva da sociedade, incentivando a doação de itens de primeira necessidade para atendimento as regiões afetadas, garantindo que a ajuda chegue de forma rápida e eficaz às regiões mais afetadas.