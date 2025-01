Critics Choice Awards é adiado devido aos incêndios florestais em Los Angeles

A cerimônia dos Critics Choice Awards, inicialmente agendada para este domingo, dia 12 de janeiro, em Santa Monica, foi adiada em razão dos incêndios florestais que devastam a região metropolitana de Los Angeles. O evento, que teria transmissão ao vivo pelo canal TNT e pela plataforma Max, ainda não possui uma nova data definida.

Impacto na indústria cinematográfica

O local do evento, o Barker Hangar, está situado nas proximidades de Pacific Palisades, uma área que enfrenta evacuações em massa devido às chamas que já destruíram várias residências. Outras localidades como Pasadena e Altadena também estão severamente impactadas pelos incêndios.

A comediante Chelsea Handler estava programada para ser a anfitriã da cerimônia pela terceira vez consecutiva, apresentando produções notáveis como “Wicked”, “Conclave” e “Xógum”, que figuravam entre os principais indicados.

Este adiamento é mais um reflexo das consequências devastadoras dos incêndios florestais na indústria cinematográfica de Hollywood. Recentemente, estreias de filmes esperados como “Lobisomem” e “Imparável”, que estavam marcadas para a última terça-feira (7), foram canceladas. Além disso, as pré-estreias de “Better Man – A História de Robbie Williams”, “The Pitt” e “On Call”, programadas para quarta-feira (8), também foram suspensas. A exibição de “The Last Showgirl”, prevista para quinta-feira (9), seguiu o mesmo destino.

Eventos em Nova York mantêm o cronograma

Outros eventos importantes também foram afetados; o tradicional BAFTA Tea Party, que aconteceria em Beverly Hills no sábado (11), foi cancelado e o AFI Awards, reconhecendo os dez melhores filmes e séries do ano, também teve sua data adiada.

No entanto, até o momento, as atividades programadas para Nova York permanecem inalteradas. O National Board of Review realizou sua premiação na última terça-feira (7) sem interrupções. As estreias de “Terra Indomável” e “De Volta à Ação”, da Netflix, assim como “Goosebumps: O Desaparecimento”, da Disney+, continuam conforme o planejado. A cerimônia do AARP Awards, prevista para sábado (11), também está confirmada.