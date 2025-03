Cristo Redentor reabre após morte de turista

O icônico monumento do Cristo Redentor, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, reabriu suas portas ao público na manhã desta terça-feira (18). A atração havia sido temporariamente fechada no dia anterior, após a morte de um turista gaúcho que sofreu um mal súbito no domingo (16) e não recebeu atendimento médico imediato.

A reabertura foi autorizada após uma inspeção realizada pela Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, que verificou a implementação de novas medidas de segurança para os visitantes. Entre as providências adotadas estão a operação de um posto médico das 7h às 19h e a presença de uma ambulância nas proximidades do monumento.

Gutemberg Fonseca, secretário estadual de Defesa do Consumidor, comentou sobre as melhorias: “É natural que ainda tenha ajustes a serem feitos, como a troca de extintores, mas isso já está sendo providenciado. Nossa prioridade é garantir a segurança dos turistas e consumidores que frequentam o local, assegurando que seus direitos sejam respeitados”.

O trágico incidente envolvendo o turista Alex Duarte, de 54 anos, ocorreu na escadaria que dá acesso ao Cristo Redentor. Ele sofreu um infarto e não teve acesso ao posto médico, que ainda não estava em funcionamento no momento do ocorrido.

A nora de Alex, Melissa Schiwe, uma profissional da saúde que tentou socorrê-lo, utilizou suas redes sociais para criticar o fato de o atendimento médico estar indisponível e expressou sua preocupação com a falta de preparo da equipe presente no local.