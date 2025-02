Cristiano Ronaldo renova contrato com o Al-Nassr até 2026

O atacante português Cristiano Ronaldo decidiu renovar seu contrato com o Al-Nassr por mais uma temporada, conforme divulgado pelo jornal árabe Ariyadhiah. Embora o clube ainda não tenha feito um anúncio oficial, a informação indica que o jogador permanecerá na Arábia Saudita até, pelo menos, junho de 2026.

Inicialmente, o vínculo de Ronaldo com o Al-Nassr estava previsto para expirar em junho de 2025. Desde janeiro, ele já podia assinar um pré-contrato com outras equipes, mas optou por seguir no futebol saudita. A renovação inclui uma cláusula que permite uma nova extensão ao fim do próximo ano.

Recordes e números impressionantes

Recentemente, Cristiano Ronaldo celebrou seu 40º aniversário e seguiu fazendo história ao marcar seu primeiro gol após completar quatro décadas de vida, na vitória do Al-Nassr por 3 a 0 contra o Al-Fayah, na última sexta-feira (7).

Na atual temporada (2024/25), o português já soma 24 gols e quatro assistências em 26 partidas. No ano anterior, ele registrou 44 gols em 45 jogos, mantendo sua impressionante média de artilheiro.

Desde que chegou ao Al-Nassr, em dezembro de 2022, Ronaldo se tornou um dos principais nomes do futebol saudita. Atualmente, ele acumula 924 gols na carreira e está a 76 tentos de alcançar a histórica marca de 1.000 gols como profissional.