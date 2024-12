Cristiano Ronaldo pode deixar o Al-Nassr em 2025

De acordo com informações veiculadas pelo jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo, astro do futebol português, pode deixar o Al-Nassr ao término de seu contrato, previsto para junho de 2025. A especulação surge em meio à possibilidade do jogador assinar um pré-contrato com outra equipe.

Desempenho no Al-Nassr

Apesar de não ter conquistado o Campeonato Saudita durante sua passagem, Ronaldo não considera esse fator como um impedimento para sua saída do clube. O atacante, que chegou ao futebol saudita em 2023, expressa seu desejo de conquistar um título nacional, assim como fez em todas as suas experiências anteriores no esporte.

Figura chave no futebol saudita

Ronaldo foi um dos primeiros grandes nomes a se juntar ao futebol na Arábia Saudita e se vê como uma figura chave no crescimento do esporte no país. Contudo, ele não descarta a possibilidade de mudança caso surja uma proposta que lhe permita continuar quebrando recordes e ampliando sua já impressionante trajetória.

Desempenho impressionante

No Al-Nassr, Cristiano Ronaldo teve um desempenho notável desde sua chegada, após deixar o Manchester United. Aos 39 anos, o jogador participou de 83 partidas, onde anotou 74 gols e forneceu 18 assistências, consolidando-se como uma peça fundamental para os “Cavaleiros de Najd”.