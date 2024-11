Cristiano Ronaldo supera Pelé e se declara maior artilheiro

Cristiano Ronaldo, um dos mais icônicos jogadores de futebol da atualidade, recentemente declarou ser o maior goleador da história do esporte, superando até mesmo Pelé. Esta afirmação foi feita em um evento da Federação Portuguesa de Futebol, onde Ronaldo, aos 39 anos, já acumulou impressionantes 908 gols. A expectativa agora gira em torno de ele alcançar a marca dos mil gols.

A discussão sobre quem é o maior artilheiro é complexa devido às diferentes formas de contabilização dos gols. Pelé, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, tem um total de 1.282 gols registrados, mas apenas 767 foram feitos em partidas oficiais. Muitos de seus gols foram marcados em amistosos que, na época, tinham grande relevância.

Cristiano Ronaldo enfatizou sua filosofia de viver o momento e não se preocupar excessivamente com o futuro. Ele reconheceu que a expectativa criada em torno de seus mil gols é algo pelo qual se sente “culpado”. No entanto, ele expressou que alcançar ou não essa marca não diminui seu sentimento de realização pessoal e profissional.

Em 2021, quando Ronaldo ultrapassou Pelé ao chegar aos 770 gols oficiais, o próprio Pelé reconheceu a conquista e parabenizou o português pela marca histórica. Este reconhecimento sublinha a grandeza do feito de Ronaldo no cenário mundial do futebol.

Em conclusão, enquanto a controvérsia sobre quem detém o recorde absoluto persiste devido à diferença na contabilização dos gols, é inegável que Cristiano Ronaldo deixou uma marca indelével no futebol. A busca pelo milésimo gol é mais um capítulo na trajetória deste jogador que continua a surpreender e inspirar fãs ao redor do mundo.