Crianças e adolescentes serão vacinados contra a dengue em escolas de SP

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta (29) que vai vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue dentro de escolas. Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), inicialmente as doses da vacina Qdenga serão aplicadas em colégios em regiões com alta incidência de dengue.

“Chegando a vacina, vai ser aplicada na população de 10 a 14 anos, e a gente vai aplicar nas escolas por conta do público-alvo, e nas regiões de maior incidência. Itaquera, por exemplo, é uma região de alta incidência [de dengue], vai ser uma das regiões onde terão as escolas sendo atendidas com as vacinas para as crianças”, diz Nunes, em material divulgado pela Secretaria de Comunicação.

A Secretaria Municipal da Saúde afirma que aguarda as diretrizes do Programa Estadual de Imunizações e o remanejamento das vacinas para iniciar a aplicação.

A capital está entre os 50 municípios paulistas que receberão a vacina contra a dengue após uma redistribuição de doses proposta pelo governo federal. O CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) aguarda o repasse de novas doses para ampliar a imunização no estado. A aplicação seguirá calendário e estratégias das próprias cidades.

Em 18 de março, a cidade de São Paulo decretou estado de emergência em saúde por dengue, o que permite o emprego urgente de medidas de prevenção e contenção de riscos para epidemias, surtos, doenças emergentes e desastres.

A Prefeitura de São Paulo afirma ter enviado quatro ofícios ao Ministério da Saúde solicitando vacinas -dos quais três foram ignorados.

“A população de São Paulo não pode ficar à deriva no recebimento da vacina contra a dengue. É uma vacina importante, principalmente para os adolescentes. A cidade de São Paulo tem o maior número de adolescentes e eles precisam tomar a vacina”, disse à Folha o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, quando fez a solicitação ao Ministério da Saúde pela segunda vez.

Cidades paulistas que receberão a vacina Qdenga

Americana

Artur Nogueira

Bady Bassitt

Bálsamo

Campinas

Cedral

Cosmópolis

Cravinhos

Guapiaçu

Guatapará

Holambra

Hortolândia

Jaguariúna

Jardinópolis

Ibirá

Icem

Indaiatuba

Ipiguá

Itatiba

Luis Antonio

Mirassol

Mirassolândia

Monte Mor

Morungaba

Neves Paulista

Nova Aliança

Nova Granada

Nova Odessa

Onda Verde

Orindiúva

Palestina

Paulínia

Paulo de Faria

Pedreira

Potirendaba

Ribeirão Preto

Santa Bárbara d’Oeste

Santa Rita do Passa Quatro

Santa Rosa de Viterbo

Santo Antônio de Posse

São José do Rio Preto

São Simão

São Paulo

Serrana

Serra Azul

Sumaré

Tanabi

Uchoa

Valinhos

Vinhedo