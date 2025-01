Criança baleada durante comemoração de Ano-Novo em SP recebe alta da UTI

A criança de 9 anos que foi atingida por um tiro durante as comemorações do Ano-Novo na zona leste de São Paulo recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta terça-feira (8).

Apesar da alta, o menino ainda segue sob cuidados no Hospital e Maternidade Santa Helena. Ele estava internado na UTI desde o dia 1º de janeiro e agora continua o tratamento na enfermaria pediátrica da instituição.

A direção informou ao UOL que seu quadro de saúde é estável. O boletim médico também diz que é esperada uma evolução clínica nos próximos dias.

A criança brincava na calçada com o pai quando foi baleado. O caso aconteceu nos últimos minutos da terça-feira (31), na avenida Tenente Lauro Sodré, na zona leste de São Paulo.

Vítima caiu no chão e o pai percebeu um ferimento na região da nuca do filho. A criança foi levada ao Hospital Estadual Vila Alpina e, na sequência, transferida ao Hospital Santa Helena com ferimento na nuca e com traumatismo craniano.

As autoridades policiais desconfiam que o tiro tenha vindo de cima. Segundo informações da TV Band, a polícia acredita que alguém tenha atirado para o alto durante as comemorações, ao invés de soltar rojões ou fogos de artifício. No entanto, ainda não há suspeitos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69º DP. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) também informou que exames foram solicitados ao IML (Registro Médico Legal) para auxiliarem nas investigações.