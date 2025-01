Criança é baleada na nuca durante comemoração de Ano Novo em SP

Uma criança de 9 anos foi atingida por um tiro na noite de terça-feira (31), na zona leste de São Paulo, durante as comemorações de Ano Novo.

O menino brincava na calçada com o pai quando foi baleado. O caso aconteceu nos últimos minutos da terça-feira (31), na avenida Tenente Lauro Sodré, na zona leste de São Paulo.

Vítima caiu no chão e o pai percebeu um ferimento na região da nuca do filho. A criança foi levada ao Hospital Estadual Vila Alpina e, na sequência, transferida ao Hospital Santa Helena, onde segue internada. A reportagem procurou a unidade para detalhes sobre o estado de saúde do menino, e aguarda retorno,

As autoridades policiais desconfiam que o tiro tenha vindo de cima. Segundo informações da TV Band, a polícia acredita que alguém tenha atirado para o alto durante as comemorações, ao invés de soltar rojões ou fogos de artifício. No entanto, ainda não há suspeitos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69º DP. 69º DP (Secretaria de Segurança Pública) também informou que exames foram solicitados ao IML (Registro Médico Legal) para auxiliarem nas investigações.