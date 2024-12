Dos criadores de Sifu, Sloclap anuncia Rematch, novo jogo multiplayer de futebol

Nesta quinta-feira (12), durante a abertura do The Game Awards, o estúdio parisiense Sloclap (dos mesmos criadores de Sifu) anunciou seu mais novo título, Rematch, jogo multiplayer de futebol imersivo e com gameplay inspirado em arcades.

Rematch está programado para ser lançado durante o primeiro semestre de 2025, para os consoles Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Situado em vibrantes arenas de realidade virtual, a jogabilidade flui sem faltas e impedimentos, e a ação nunca para. Os jogadores controlam apenas um jogador do time em uma perspectiva imersiva em terceira pessoa, trocando de papéis conforme a situação evolui: de atacante para zagueiro, até uma posição de goleiro com design exclusivo e habilidades específicas. Cada partida é um confronto intenso, no qual os jogadores precisam de reações em frações de segundo e habilidades táticas para vencer.

“O futebol é um jogo lindo, uma coreografia precisa de corpos em movimento”, afirmam os representantes da Sloclap. “No fundo, este jogo é sobre estar no lugar certo, na hora certa e na dinâmica certa. E então, claro, executar perfeitamente. Assim como o futebol real, queremos que Rematch seja um jogo altamente cooperativo. Fundamentalmente, ele é sobre a alegria de jogar futebol com amigos, de fazer parte de um time. É sobre colocar sua equipe em primeiro lugar, e como pode ser mais satisfatório servir a assistência perfeita do que realmente marcar um gol. Estamos ansiosos para conhecer os jogadores em campo muito em breve”.

Construído inteiramente para o modo multiplayer online, Rematch enfatiza uma jogabilidade precisa e reativa, equilibrada para uma experiência competitiva justa. Os jogadores podem esperar por um campo de jogo nivelado, em que a habilidade é o fator decisivo: desde dominar a mecânica de mirar e chutar, até cronometrar um chute de voleio poderoso, ou ler com precisão a dinâmica do jogo e fazer o passe perfeito.

Além do seu modo competitivo 5v5, o título oferecerá modos de jogo rápido, com novo conteúdo sazonal planejado após o lançamento; incluindo novos modos de jogo e opções cosméticas exclusivas que permitem que cada um personalize seu personagem com estilo.

Detalhes sobre classificação indicativa e outros recursos planejados após o lançamento serão revelados em 2025.

Rematch já pode ser adicionado às listas de desejo do Xbox, PlayStation, e Steam. Visite o site oficial para registrar seu interesse na versão Beta, e acompanhe os perfis do jogo nas redes sociais para mais informações.