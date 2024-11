CRIA G20 debate fome, energia e justiça climática em programação inovadora

O futuro do planeta e novas formas colaborativas de buscar soluções para os problemas globais vão estar em discussão no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 16 de novembro, no CRIA G20. Nesse fórum vibrante de ideias e ações, criadores digitais, ativistas e comunicadores se reúnem no Píer Mauá para enfrentar os maiores desafios do nosso tempo — fome, justiça climática e transição energética — em programação que antecede a Cúpula de Líderes do G20, com presidência do Brasil.

Com uma abordagem inclusiva e colaborativa, o CRIA G20 reflete o protagonismo do Brasil no cenário internacional, estimulando soluções inovadoras e uma rede de cooperação que busca construir um mundo mais justo e sustentável.

Grandes nomes do Brasil e do mundo participam das discussões. Estarão presentes a primeira-dama do Brasil, socióloga e ativista Janja Lula da Silva, o criador de conteúdo e influenciador digital Felipe Neto, o diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta e do ICL Notícias, Eduardo Moreira, a influenciadora Nathália Rodrigues, do Nath Finanças, a atriz e ativista sul-africana Nomzamo Mbatha, o líder indígena Tukumã Pataxó, entre outros.

Programação em destaque:

Com uma programação extensa e diversificada, o CRIA G20 propõe um ambiente de aprendizado, troca de experiências e ação.

G20 Talks: Painéis diários

O G20 Talks reúne palestrantes nacionais e internacionais em discussões aprofundadas sobre temas fundamentais, divididos em três eixos centrais: Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, nova arquitetura financeira global e emergência climática. Os painéis serão transmitidos ao vivo pelo canal do G20 no YouTube e estarão abertos para o público presencial.



Oficinas “Mão na Massa”

Com foco na criação de conteúdo digital, as oficinas práticas capacitam participantes de todas as idades, com temas como produção de vídeos para redes sociais, uso do humor para debater temas sociais e storytelling para YouTube. O público será introduzido às ferramentas e técnicas que impulsionam a comunicação digital moderna.

Oficinas: Incluem “Quero criar conteúdo, por onde começo?”, “Usando o humor para debater temas sociais” e “produção de vídeos longos para YouTube”.

CriaCast: Rodas de conversa

O CriaCast é uma série de bate-papos informais com painelistas e influenciadores, abordando as questões centrais dos G20 Talks em uma linguagem acessível e envolvente. Com apresentadores brasileiros, o videocast aproxima o público das discussões, criando uma experiência imersiva.

Comunicação colaborativa

O CRIA G20 incorpora o espírito da presidência brasileira no G20 com uma abordagem de comunicação colaborativa. Estudantes, coletivos e ativistas de mídia foram convidados a fazer parte da cobertura do evento, promovendo uma diversidade de perspectivas que enriquece a narrativa do CRIA. Essa iniciativa pretende tornar o evento uma plataforma inclusiva e acessível, refletindo o compromisso do Brasil com a pluralidade e a representatividade.

Apoio e parcerias estratégicas

O CRIA G20 conta também com eventos organizados por importantes instituições brasileiras, como Banco do Brasil, BNDES, Petrobras e Caixa Econômica Federal, que contribuirão com discussões sobre finanças sustentáveis, investimentos de impacto e transição energética. Essas parcerias reafirmam o papel de liderança do Brasil em temas críticos de desenvolvimento sustentável e inclusão social.

Festival

Também entre os dias 14 e 16 de novembro, o Rio será palco de outra grande ação cultural: o Aliança Global Festival, que será realizado na Praça Mauá. Importantes artistas do Brasil farão parte do show para promover engajamento e discussão sobre a principal marca da presidência brasileira do G20: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

O Festival irá aproveitar o poder transformador das expressões artísticas e culturais para, quando os olhos do mundo se voltam para o Brasil, lançar uma mensagem sobre o compromisso do país de construir uma rede colaborativa e de impacto duradouro, envolvendo países, organizações e cidadãos na luta pela justiça alimentar.

Inspirado em concertos internacionais como o Live Aid 1985 e o Free Nelson Mandela Concert 1988, ambos em Londres, o Aliança Global Festival reunirá artistas como o Embaixador da Cultura Brasileira, Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Mateus Aleluia, Maria Rita, Kleber Lucas, Teresa Cristina, Mariene de Castro, Roberta Sá, Larissa Luz, Ilessi, Rachel Reis, Rita Benneditto, Afrocidade, Roberto Mendes, Marcelle Motta, Pretinho da Serrinha, Jaloo, Jovem Dionísio, Tássia Reis, Jota.Pê, Lukinhas, Maria Gadu e Aguidavi do Jejê.

O Festival tem entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

Aliança Global

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza teve seu pré-lançamento realizado em 24 de julho de 2024, no Rio de Janeiro. Agora, será oficialmente apresentada durante a Cúpula do G20, que começa no dia 18. O pré-lançamento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da iniciativa para combater a fome e a pobreza no mundo. “Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz”, disse Lula.

A Aliança visa mobilizar recursos e coordenar ações entre países, organizações internacionais e a sociedade civil para alcançar metas ambiciosas de redução da fome e da pobreza, trabalhando para buscar soluções para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 (erradicação da pobreza) e 2 (fome zero), da ONU.

A proposta brasileira recebeu apoio significativo de líderes internacionais e especialistas em segurança alimentar, que destacaram a necessidade de uma abordagem conjunta e sustentável para enfrentar esses desafios globais. A iniciativa é um dos pontos centrais da atuação do Brasil durante sua presidência no G20.

CRIA G20

14 a 16 de novembro, das 9h às 18h

Píer Space

Píer Mauá | Armazém 1

Centro, Rio de Janeiro



Link para credenciamento dos jornalistas

Link