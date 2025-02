Crescimento do mercado imobiliário mira Ribeirão Pires

O mercado imobiliário apresentou um crescimento significativo em 2024, batendo a marca de 103,3 mil unidades comercializadas na cidade de São Paulo, um crescimento de 35% e incremento de 15% no Valor Geral de Vendas (VGV), segundo dados do Secovi-SP. Essa alta no setor tem apresentado um olhar atento das construtoras para buscar regiões interessantes a quem busca um imóvel, como é o caso do AYA Home Resort, empreendimento da construtora MBrasil e Wind Incorporadora, que aposta em um produto inovador na Estância Turística de Ribeirão Pires.

A cidade de Ribeirão Pires, no Grande ABC, oferece aos moradores características interessantes pela qualidade de vida proporcionadas pela qualidade do ar, por ser uma região com boa preservação da Mata Atlântica, além de diversas opções de passeio nos pontos turísticos como a Pedra do Elefante, a Vila do Doce, Mirante São José, Torre de Miroku, entre outras atrações do município.

O AYA Home Resort foi projetado para oferecer um padrão de vida cheio de conforto, com diferenciais exclusivos baseados nas principais tendências da arquitetura e decoração. São unidades de 2 ou 3 dormitórios com suíte e plantas que variam de 69m² a 114,30m² com varanda gourmet, piscina coberta aquecida, cinema, beach arena e muito mais.

Para Marcos Brasil, sócio da construtora MBrasil, o novo produto da empresa é um marco na cidade, “O AYA traz para Ribeirão uma nova essência de morar bem, com um empreendimento projetado para elevar o bem-estar e a qualidade de vida. Com duas piscinas uma coberta e aquecida e outra ao ar livre climatizada, conectadas por um sofisticado pool bar , além de uma beach arena e um pet place com dog wash, que garante mais conforto e dignidade aos nossos fiéis companheiros, o AYA se destaca como o lugar ideal para sua família. Sem dúvida, este é o empreendimento que elevará o padrão do mercado imobiliário em Ribeirão.”.

Com projeto arquitetônico assinado pela PR Arquitetura, decoração de áreas privativas idealizada por Carla Nardelli e Ticiane Juliano, e áreas comuns projetadas por Sabrina Tironi e Danielle Rampasso, o empreendimento é composto por uma torre e três blocos, totalizando em 96 unidades.

O AYA foi desenvolvido com todo cuidado e carinho para oferecer conforto e praticidade aos clientes mais exigentes. Com uma localização privilegiada, proporciona fácil acesso a diversos pontos da cidade: descendo pela Rua Miguel Prisco, você chega rapidamente ao centro comercial, ao Clube e à Vila do Doce; já pela Rua Santo Bertoldo, encontra os maiores supermercados e academias da região.

“Um empreendimento completo, pensado para atender sua família em todos os aspectos. A perfeita harmonia entre conforto e modernidade, com a tranquilidade do interior — tudo isso a apenas 50 minutos da capital. Simplesmente imperdível”, finaliza Pedro Matayoshi, sócio da Wind Incorporadora.