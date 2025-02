Crescimento de 35,4% em empréstimos do Banco do Povo aquece mercado de brinquedos infláveis

O Banco do Povo Paulista (BPP), iniciativa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), reportou um crescimento significativo de 35,4% no montante de empréstimos direcionados a pequenos empreendimentos no segmento de locação de equipamentos recreativos e esportivos durante o ano de 2024. Comparando com os R$ 524,2 mil emprestados em 2023, o valor saltou para R$ 710,3 mil no ano seguinte.

Um exemplo notável é o negócio de Cássia Carvalho, uma empreendedora localizada em Hortolândia, interior paulista. Diante da crescente demanda por serviços recreativos, Cássia investiu na sua empresa de aluguel de brinquedos infláveis. Com o suporte financeiro do BPP, ela adquiriu novos equipamentos e ampliou suas ofertas. Atualmente, sua empresa atende tanto crianças quanto adultos, oferecendo locações para festas de aniversário, eventos escolares, celebrações em igrejas e confraternizações corporativas.

Cássia compartilha sua experiência: “Adquiri novos equipamentos como camas elásticas, tobogãs, futebol de sabão inflável e piscina de bolinhas. Além disso, comprei eletrônicos como air hockey. Utilizei o empréstimo mais de uma vez e sempre fui bem atendida, recebendo suporte e esclarecimentos sobre dúvidas. Por isso, já recomendei o BPP a outras pessoas”.

Outro setor que se destaca nesse contexto é o mercado de eventos, que deve atingir R$ 141,1 bilhões até 2025, com uma previsão de crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape). Esse panorama oferece oportunidades significativas para pequenos empresários como Cássia, cujas atividades estão inseridas no ramo do lazer e recreação.

Marcos Wolff, coordenador das políticas de empreendedorismo da SDE, comenta sobre a tendência: “O aumento dos empréstimos destinados ao aluguel de equipamentos recreativos e esportivos pode ser um indicativo da confiança crescente dos pequenos empresários na recuperação econômica. Isso é especialmente verdadeiro para setores como lazer e eventos, que têm se fortalecido após os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19. É importante destacar que o BPP apoia diversas iniciativas produtivas com taxas de juros acessíveis”.

Mercado de Brinquedos Infláveis

Estima-se que o Brasil conte com cerca de 9 mil empresas dedicadas à locação de brinquedos infláveis, sendo aproximadamente 3 mil delas localizadas no estado de São Paulo. Muitas operam na informalidade, conforme informações da Play Park, fabricante do segmento. A empresa registrou um crescimento anual de 50% em 2023 em relação a 2019 — último ano completo antes da pandemia — além de um aumento adicional de 15% em 2024. Para 2025, as projeções indicam um crescimento ainda maior, estimado em 20%.

Linhas de Crédito

O Banco do Povo oferece três modalidades principais de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores variando entre R$ 200 e R$ 21 mil. Os beneficiários também têm acesso a cursos gratuitos de capacitação empreendedora oferecidos pelo Qualifica SP e pelo Sebrae, proporcionando formação em gestão empresarial.

Para informações detalhadas sobre as unidades conveniadas ao Banco do Povo Paulista, a documentação necessária para solicitar microcrédito e as respectivas taxas de juros, os interessados podem visitar a página oficial do Banco do Povo no site da SDE.