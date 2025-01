Com crédito do Banco do Povo, empreendedor paulistano evita falência de pet shop

Conhecido como “Alemão” no bairro onde trabalha, o empreendedor Dielson Nascimento Cordeiro, de 53 anos, é o responsável pelo pet shop Anjinhos Travessos, que há 10 anos se destaca pelos serviços e atendimento diferenciado na Vila Carmosina, zona leste de São Paulo.

O microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), programa da Secretaria da Desenvolvimento Econômico (SDE), tornou-se fundamental para a sobrevivência da empresa. “Sem o auxílio do Banco do Povo, meu negócio teria fechado. Tivemos momentos críticos e o empréstimo foi decisivo para que eu pudesse reorganizar o caixa, adquirir produtos e continuar atendendo meus clientes da melhor forma possível”, destaca Dielson.

Na mesma época em que recorreu ao BPP, ele recomendou o serviço para um fornecedor que também passava por dificuldades. “Ele conseguiu comprar matéria-prima para trabalhar por seis meses e, graças à carência oferecida pelo Banco do Povo, só começou a pagar após vender seus produtos”, relata.

Atendimento humanizado

Engenheiro com diversas especializações, incluindo pós-graduações e MBA, Dielson decidiu empreender após passar dois anos desempregado. “No começo, não tinha muito conhecimento sobre como administrar um petshop, mas com o passar do tempo, o pet shop foi crescendo, agregando novos serviços e produtos e desenvolveu uma identidade com o bairro”, conta.

Sob a liderança de Dielson e com apoio da esposa Regina, do filho Rafael e da sobrinha Bianca, o Anjinhos Travessos se tornou um ponto de referência em atendimento acolhedor. O pet shop oferece banho, tosa, rações e uma variedade de acessórios para animais de estimação, mas o grande diferencial está na maneira como trata os clientes, sejam os animais ou seus tutores.

“A gente conhece cada pessoa que entra aqui, sabe o nome do cachorro, da criança, da avó, e o tipo de ração que ela compra. Muitos vêm só para conversar ou pedir uma opinião. Aqui é mais que um pet shop, é quase uma terapia”, explica Dielson.

Essa relação próxima com a comunidade resultou em momentos marcantes ao longo dos anos, como quando recebem presentes inusitados de clientes agradecidos: bolos, queijos e até mesmo galinhas. “São pequenos gestos que mostram o quanto somos queridos e valorizados por aqui”, comenta.

O papel do Banco do Povo

A história de Dielson é apenas uma entre as milhares apoiadas pelo Banco do Povo. O programa, que já desembolsou R$ 3,5 bilhões em mais de 550 mil operações, oferece microcréditos com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, destinados a pequenos empreendedores formais e informais de todo o Estado.

O BPP oferece condições facilitadas em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Tais recursos podem ser utilizados para capital de giro, compra de matéria-prima, ferramentas, entre outros usos.

“O apoio financeiro é importante, mas o que o Banco do Povo oferece vai além disso. Muitos não sabem que esse serviço existe, mas tenho certeza de que, quando conhecerem, todos vão querer utilizá-lo”, afirma Dielson.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e conhecer os períodos de carência e as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo Paulista, no site da SDE.